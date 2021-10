Metro rilancia i consumi fuori casa con una guida dedicata a ristoranti e caffè

Per il sesto anno, Metro torna a celebrare le attività in proprio promuovendo una selezione internazionale di ristoranti per ogni occasione di consumo. Obiettivo: celebrare il lavoro e la passione dei professionisti della ristorazione e dell’ospitalità spingendo le persone a tornare a frequentare i locali del fuoricasa. Il tutto all'interno della pubblicazione digitale The Guide to Joy.

La guida The Guide to Joy è disponibile online dal 12 ottobre

Nella guida di Metro, cinque locali italiani

La guida ai locali realizzata da Metro grazie ai suggerimenti dei colleghi a livello internazionale è disponibile online dal 12 ottobre (in occasione della festa delle attività in proprio che si celebra in più di 22 paesi al mondo ogni secondo martedì di ottobre). All'interno sono ben cinque le location italiane segnalate. Una selezione di bar e ristorante per soddisfare ogni gusto. Eccoli qui:

L'iniziativa si inserisce nel supporto che Metro, partner Horeca a 360 gradi, non ha mai fatto mancare in tutto il periodo pandemico. Dall'approvvigionamento agli strumenti digitali, l'insegna Cash&Carry non si è mai fermata. E, dopo le riaperture iniziate da aprile in poi, punta a valorizzare i propri partner commerciali e riavviare la filiera che sta a monte del consumatore coinvolgendo quest'ultimo suggerendogli i locali da cui cominciare la riconquista della normalità.