Supermercati di Marco Brunelli: via libera all'aumento di capitale

Aumento di capitale da 6,9 a 100 milioni di euro

Bilancio 2019 chiuso a 18,4 milioni di euro

i sarà undidi carta per, la holding della grande distribuzione organizzata (attraverso la controllata Finiper e, tra le più note, le catene Iper, U! e U2 che impiegano oltre 10.500 addetti e 28 società) diL’assemblea straordinaria dei soci, riunitasi a Milano davanti al notaio Filippo Zabban e presieduta dallo stesso Brunelli, ha, infatti, deliberato di aumentare il capitale da 6,9 ae di eliminare l’indicazione del valore nominale delle azioni.La ricapitolazione è avvenuta senza l’emissione di nuovema mediante parziale imputazione a capitale per corrispondente importo (circa 93 milioni) della voce di patrimonio netto “versamenti in conto capitale” che era pari a 207,5 milioni nelIn quell’anno Canova 2007 ha chiuso il bilancio consolidato con un utile dirispetto ai 16,8 milioni del precedente esercizio pur a fronte di ricavi calati da 2,5 a 2,3 miliardi. La società vede Brunelli socio in proprietà all’1% e in usufrutto al 99% sulla quota in mano a Mb Trust Company.