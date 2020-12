U2 Supermercato, tanti vantaggi: la clientela al centro del servizio

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 09:08

Nel nuovo U2 Supermercato i clienti possono scegliere tra diversi prodotti a marchio - Foto Foodweb.it

l nuovodi Paderno Dugnano (Mi) - inaugurato il 2 dicembre - si estende su una superficie di 1.400 metri quadri. Oltre ai reparti macelleria, gastronomia, pescheria e panetteria, lo store dispone delU2 Supermercato si caratterizza inoltre per vendere ortofrutta per lo più sfusaper ridurre l’utilizzo di contenitori di plastica e permettere alla clientela di acquistare solo ciò di cui necessita, riducendo così lo. Spreco alimentare che si vuole ridurre drasticamente anche grazie alloa.Nel nuovo U2 Supermercato i clienti possono scegliere tra i prodotti a marchio il(la linea top di gamma di Unes), la linea(prodotti ecologici per la cura del bambino, della casa e del bucato) e i prodotti, oltre alle principali referenze di marca industriale.Adottata la formula commerciale Every Day Low Price -- che coniuga la qualità dell’assortimento con una linea prezzi competitiva. E grazie al servizio “”, è possibile prenotarla online tutti i giorni 24 ore su 24 e recarsi in seguito in negozio per pagarla e ritirarla nella fascia oraria prescelta. Il servizio di ritiro è disponibile 7 giorni su 7 dalle 10 alle 20. Per accedervi basta scaricare l’, disponibile per dispositivi Apple e Android.Al passo con i tempi, ilpermette di ritirare gli acquisti effettuati sul sito di e-commerce. Ulteriore valore aggiunto è conferito anche dall’area ristoro self-bar per la clientela.Per informazioni: www.u2supermercato.unes.it