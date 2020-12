Unicomm in grande stile a Vicenza con Emisfero Cattane, iper multicanale

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 20:01

I

Taglio del nastro per Emisfero Cattane di Vicenza: la superficie vendita è di 5.429 metri quadri

Le Prugne della California

di Dueville (Vi) ha inaugurato a Vicenza l’ipermercatoche viene a sostituire il punto vendita Auchan. La superficie vendita è di 5.429 metri quadri, con 14 casse tradizionali e 6 casse self. Emisfero Cattane si presenta con oltre, con una particolare attenzione ai fornitori locali.Grande rilievo al settore dei, dele del, dove vengono proposte oltre, con un focus particolare sui vini del territorio e sulle birre artigianali. Da segnalare la vendita di spremute fresche fatte al momento e di vino sfuso per favorire la riduzione degli imballaggi. La multicanalità si sviluppa anche con un reparto dedicato al sushi, un’edicola, un negozio die unaPrevisto ilper fare la spesa online e ritirarla in negozio; già in essere la possibilità di effettuare gli acquisti di elettrodomestici e prodotti tecnologici all’interno del punto vendita fissando la. Disponibile anche l’app Emisfero sia per cellulari Android sua per iOS.«Uno store con- ha ricordato, direttore commerciale del Gruppo Unicomm - riproponiamo il nostro modello di ipermercato, ma per l’occasione abbiamo rivisto il format con una forteda sempre elemento di forza dei nostri iper. Sono ormai cinque anni che i nostri ipermercati crescono rispetto al mercato con un differenziale significativo e anche quest’anno, particolarmente critico per il canale, con un +5,75% a parità registriamo un gap positivo del 9,6% rispetto ai competitor nei territori in cui operiamo».Per informazioni: www.unicomm.it