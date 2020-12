Un Natale speciale da Despar con quattro salumi d'eccellenza

Pubblicato il 11 dicembre 2020 | 11:36

Territori, filiere e passione al centro delle festività 2020 di Despar

Porchetta di Suino Brado: una lavorazione che risale a 100 anni fa

Sella di Suino: salume a basso contenuto di sale

Mortadella di Cinghiale: un mix di carni magre

Prosciutto cotto di Suino Nero: 100% made in Italy

In accompagnamento 5 formaggi

Nuovo Interspar in Abruzzo



centro commerciale

“Borgo d’Abruzzo”, a

Villanova di Cepagatti

(Pe), è nato un

nuovo Interspar

. L’operazione è frutto frutto dell’accordo con Margherita Distribuzione (

Conad

) per l’acquisizione di 5 punti vendita

ex Auchan





L'insegna Interspar identifica i punti vendita del gruppo Aspiag di maggiori dimensioni. Superstore o un mini-iper multi-merceologico, con assortimento e servizi ampi e profondi per tutte le categorie food e non food, per rispondere a qualsiasi bisogno del consumatore.



Con questa nuova apertura, la rete Despar Centro Sud in Abruzzo conta 34 punti vendita tra diretti e affiliati. Di rilievo, in questo Interspar, le aree tematiche dedicate a cibo, bevande di qualità e tempo libero: Mondo Pasta, Mondo Birre, Area party.



Tante le novità legate al reparto gastronomia , dotato di area ristoro per il consumo di piatti pronti e da asporto, Salumi & Formaggi , che accoglie ceppi a vista per il taglio dei salumi e formaggi, Macelleria, Pescheria ed Enoteca.



Per informazioni: www.despar.it nel centro sud.

Dall'azienda, Alta Norcineria, ubicata nei territori umbri colpiti dal terremoto del 2016, nasce la di. Dietro alla bontà di ogni fetta vi sono diversi elementi: innanzitutto l'animale, sempre e solo. Poi la di, che risale a centinaia di anni fa e che ancora oggi viene praticata, che comprende il, il a mano con sale, pepe, vino, aglio e finocchio, la cucitura e legatura a mano, la cottura nei forni refrattari per 8-10 ore. Per la maggior naturalità del prodotto non vengono aggiunti né conservanti né antiossidanti.Sempre da proviene la di. Questo salume, a basso contenuto di, è unico anche nell'aspetto: la sua forma è infatti proprio "a sella" e la sua copertura coloratissima, grazie alla presenza di pepe verde e rosa. La coscia viene marinata in una vasca con concia a base di aceto balsamico e poi stagionata per almeno 9 mesi sui di Norcia.L'alta qualità Renzini nella "Special Edition" viene esaltata anche dalla di. In questo salume le carni di vengono miscelate con quelle di suino: l'impasto utilizza unicamente e la risultante è un salume con un limitato contenuto di. La Mortadella di Cinghiale viene ancora oggi legata a mano e subisce una cottura lenta a secco di oltre 12 ore.Completa la "Special Edition" 2020 il di, proveniente solo da allevamenti italiani. Questo prosciutto di alta qualità, sodo e compatto, risulta tale grazie alla lavorazione delle carni da Suino Nero di Calabria, che comprende un lento massaggio della coscia per 96 ore, la legatura e cucitura a mano e una lenta cottura a vapore, svolte sapientemente presso l'azienda Ad accompagnare i salumi in "Special Edition" saranno anche cinque, sempre con le stesse modalità di vendita: la, il, il di, il stagionato 15 mesi e realizzato dalla Comunità di San Patrignano, il Pecorino Roncione stagionato in grotta.