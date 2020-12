Virosac, le vaschette 3 in 1 Versatili, pratiche ed ecosostenibili

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 22:06

Vaschette Virosac da due porzioni

S (monoporzione da 0,5 l)

M (due porzioni da 1 l)

L (tre porzioni da 1,5 l)

resenti sugli scaffali con una nuova grafica, progettata per comunicarne tutte le caratteristiche in modo chiaro, pulito ed efficace. LePP () con coperchiosono ideali per risparmiare tempo e spazio. Semplificano la quotidianità grazie alla loro triplice funzione:dei cibi in frigo,in freezer ein microonde.Mantenendo inalterata ladeglicontenuti all’interno, possono passaresenza problemi grazie alla loro resistenza termica a temperature comprese tra -20°C e 120°C.Con lecon, la versatilità si traduce in. Non è necessario infatti ricorrere a strumenti come pentole, piatti o contenitori per conservare, congelare e riscaldare. Impossibile, inoltre, perdere il coperchio, grazie alla formula "", che prevede ilalla vaschetta, per una rapida e sicura sigillatura. Questo tipo di chiusura non solo trattiene gli odori, ma permette anche di mantenere la freschezza di ogni alimento.Non si rompono, non perdono e non si deformano, neanche nella lavastoviglie. Essendo, consentono di, confermando la grande attenzione di Virosac alla qualità e all'. In questa stessa direzione va la scelta del materiale, privo di BPA, sostanza potenzialmente dannosa per la salute umana e per l'ambiente. Sono inoltre, assicurando l'ordine in frigo e in freezer.Disponibili inPer informazioni: www.virosac.com