Cinque new entry per “I Cotti”. Ortaggi direttamente dal campo

Oggi sono nove le referenze de "I Cotti" Questo l’ho fatto io, prodotti di V gamma del Gruppo Agribologna

I soci mettono la faccia sulla confezione

, Pomodorini ciliegini, Pomodoro grappolo, Zucchine e Peperoni sono le cinqueche, insieme a Barbabietola rossa, Cipolla, Patate dolci ‘Americane’ Zucca compongono la linea “” di, prodotti di V gamma delTutti glidella gamma sono, arrivanoe vengono controllati qualitativamente, lavati, mondati, affettati e cotti in forno a 180/200 gradi, senza aggiungere nulla, per arrivare a un prodotto testimone di. Una volta raffreddati, gli ortaggi sono confezionati in, in un vassoio che può essere inserito successivamente in forno microonde. La shelf life è di sei giorni. Il nuovo pack è frutto di una nuova tecnologia che abbina carta e plastica (riciclabile al 100%) così da ridurre l’utilizzo di plastica del 30%. Le confezioni sono tutte con peso determinato da 300 a 400 grammi.I prodotti Questo l’ho fatto io sono tuttiSqnpi-Sistema qualità nazionale dicon l’impiego di fertilizzanti organici, insetti utili e tecniche agronomiche rispettose dell’ambiente e della salute del consumatore. Il percorso Qualità del Consorzio vede lo staff tecnico affiancare le aziende agricole Agribologna, a partire dalle indicazioni relative a scelta varietale, nutrizione e difesa vegetale. Le linee guida vengono definite a seguito di sperimentazioni di campo, seguendo i disciplinari della produzione integrata e biologica.La squadra di tecnici della qualità del Consorzio Agribologna garantisce il rispetto delle normative vigenti effettuando ogni anno circasu ortofrutta , acque, terreni e altrettanti sulla merce in entrata e su quella in uscita, secondo le normative e gli standard dei clienti.«Il lancio delle nuove referenze de ‘I Cotti’ di Questo l’ho fatto io – racconta, direttore generale Agribologna - è un’ulteriore conferma che, nonostante questo difficilissimo 2020 non abbiamo mai fermato i processi di ricerca di prodotto, innovazione di packaging e di sostenibilità, neppure nelle fasi più critiche della pandemia. La capacità di riprogrammazione è stata una delle nostre leve strategiche. Ma quello che possiamo affermare con orgoglio è che abbiamo continuato a sviluppare il nostro impegno per la qualità, che per noi è cruciale, tanto da dedicarle un team specializzato di otto esperti. Si inizia a lavorare sulla qualità a monte, quando il prodotto è ancora un’intuizione. Il processo viene poi guidato e costantemente controllato e messo alla prova, fino ad arrivare agli scaffali della Gdo. I nostri soci hanno scelto dicoltivata da loro, per poter dire con orgoglio che “Questa l’abbiamo fatta noi” a garanzia proprio di questo impegno. Oggi vale più che mai, anche in chiave ambientale. Sempre nuove soluzioni, ricerche per il, il risparmio idrico e la sostenibilità in agricoltura, sono valori espressi e rappresentati anche dai ‘Cotti’ di Questo l’ho fatto io. Guardando al 2021, confermiamo e rinnoviamo il nostro impegno per qualità e sostenibilità».Per informazioni: www.agribologna.it