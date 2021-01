Carciofi e olio extravergine, da San Giuliano e Cooperativa agricola Valle del Coghinas la novità nei supermercati

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 14:25

La nuova abbinata di San Giuliano e Cooperativa agricola Valle del Coghinas

na collaborazione tutta sarda porta sul mercato l'accoppiata, pronta all'uso,. Protagonisti dell'offerta, le realtà, entrambi produttori di due eccellenze Dop della Sardegna.Ilproposto contiene quattro carciofi freschi spinosie una bottiglia di olio extravergine di oliva Dop da 40 ml. L'abbinata rappresenta, almeno per la San Giuliano, il debutto nel cosiddetto segmento dellaovvero frutta, verdura e, in generale, ortaggi freschi, a elevato contenuto di servizio, confezionati e pronti per il consumo Il prodotto sarà principalmente reperibile presso ladel Nord Italia - su cui si concentra gran parte dei consumi dei due prodotti sardi Dop - e in alcune insegne dellache hanno scelto di sposare il progetto sin dall’inizio. In prospettiva, lafra le due aziende si estenderà anche ai prodotti sott’olio, per i quali sono in già corso i test di laboratorio, e a nuove ed esotiche colture “100% Made in Sardinia”.Per informazioni: www.sangiuliano.it