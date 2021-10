Olive Novelle, l'idea vincente di Madama Oliva

Fondata nel 1989 a Carsoli (Aq), Madama Oliva vanta un portafoglio prodotti ricco di oltre 400 referenze. Produce circa 15 milioni di confezioni ogni anno, non solo di olive fresche, ma anche di paté, lupini, pomodori, altri ortaggi e spezie.

Le olive del nuovo raccolto di Madama Oliva

Oggi presenta la selezione speciale "Olive Novelle – Nuovo raccolto". Fresche e fragranti sono il frutto della raccolta della campagna settembre – ottobre 2021. Il prodotto sarà disponibile sugli scaffali fino a tutto il mese di dicembre.

Sapore delicato

Le olive del nuovo raccolto sono proposte in due confezioni: Dolci verdi Giganti “Frutto del Mediterraneo“ da 250 grammi e nel formato convenienza, in buste da 1 chilo. Il target dell'edizione limitata è il consumatore attento alla freschezza e alla genuinità dei prodotti e i formati sono ideali per il consumo in famiglia. Per il loro sapore delicato sono perfette per accompagnare aperitivi e antipasti, servendo in tavola una vera e propria primizia selezionata.

Vendite in aumento

«Siamo alla decima edizione e la risposta dei consumatori è sempre cresciuta nel tempo – commenta Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva – Così come avviene con l’olio e il vino, le olive fresche vengono proposte come primizia e nel periodo considerato si registrano aumenti delle vendite con punte del 40%. In Italia siamo l'unica azienda a promuovere questa iniziativa nel settore olive, perché la caratteristica che ci ha sempre contraddistinti è quella di trasferire il più possibile la cultura di questo prodotto. L'ottimo riscontro avuto nelle edizioni precedenti ha dimostrato come la sensibilizzazione generata nel consumatore da questo tipo di iniziativa porti a un rilevante incremento delle vendite nel periodo coinvolto».

