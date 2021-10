Versione Bio per la Mozzarella Latte Fieno Bio - Fior di Latte di Brimi

Nata nel 1969 grazie alla fusione della piccola Latteria Sociale di Sciaves con la Centrale del latte di Bressanone, Brimi-Centro Latte Bressanone rappresenta oggi una delle principali realtà nella?produzione lattiero-casearia, unica azienda in Alto Adige?specializzata nella produzione di mozzarella.

La mozzarella novità di casa Brimi

Oggi la novittà è la Mozzarella Latte Fieno Bio – Fior di Latte di Brimi. Il suo segreto è il Bio Latte Fieno Stg, che viene munto in Alto Adige nei masi di montagna dei soci contadini. Nello specifico, le mucche che donano il Latte Fieno Stg biologico sono alimentate solo con mangimi geneticamente non modificati e conformi al regolamento relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. L’alimentazione delle bovine si riflette sulla qualità del latte, che conserva i?profumi e i sapori dei pascoli. Per questo motivo il Latte Fieno è considerato un latte di altissima qualità, come denota il marchio europeo Stg Specialità tradizionale garantita.







Sapore fresco, consitenza succosa

Grazie alle caratteristiche di questo prezioso latte, la Mozzarella Latte Fieno Bio – Fior di Latte di Brimi sviluppa un sapore fresco e delicato e una consistenza morbida e succosa. Ottima se gustata da sola o come ingrediente per realizzare numerose ricette.



Brimi ha pensato anche a un nuovo pack verde scuro, che cattura l’attenzione negli scaffali della grande distribuzione.

Per informazioni: www.brimi.it