La renna di Theresianer chiama il Natale

Quest’anno Theresianer affida il volto del Natale 2021 a una renna pop. “Winter deer” caratterizza infatti i prodotti simbolo della stagione che a breve si aprirà: Winter Beer e Calendario dell’Avvento 2021.

Winter Beer Theresianer, doppio malto non filtrata

Winter Beer Theresianer è una birra doppio malto non filtrata ad alta fermentazione leggermente speziata, dal profumo di frutta secca e note di tostato. Da assaporare in abbinamento a formaggi stagionati o con il cioccolato fondente. Perfetta anche come birra da meditazione. Il packaging ricercato, in carta kraft naturale, è incentrato sulla figura della renna, personaggio protagonista di questa edizione speciale.

Theresianer: il Calendario dell'Avvento 2021

Torna il Calendario dell’Avvento Theresianer con le 24 caselle che scandiscono il countdown del mese di dicembre. Si procede di finestra in finestra per scoprire piccoli cadeaux a tema oltre a tutte le birre Theresianer in formato 0,33 l. Il percorso gustativo finisce con una birra sorpresa in edizione speciale La scatola abbina il tradizionale rosso all’effetto naturale del packaging, su cui cappeggia la renna Theresianer.

Per informazioni: www.theresianer.it