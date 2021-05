Active Protein Meggle ideali per l'estate, bevande proteiche lactose free

Pubblicato il 10 maggio 2021 | 11:00

Le quattro referenze della Linea Active Protein

Quattro gusti per iniziare con allegria la giornata

a bella stagione è finalmente arrivata e manca poco all’inizio dell’diventano le parole d’ordine di questo periodo… a cui si uniscono lae il giusto apporto proteico. È così che nasce lafirmata. Pensata appositamente per rispondere alle esigenze dei, oggi sempre più attenti e alla ricerca di prodotti ricchi di proteine, la Linea Active Protein di Meggle rappresenta la soluzione ideale per unae nutriente, ma anche per un momento di puro piacere da gustare durante la giornata.Con una gamma di referenze dai tanti gusti, ideali per soddisfare ogni palato, la Linea Active Protein Meggle è composta da bevande a base di, ma, ricche die povere di grassi. Comode e pratiche da portare con sé, nello zaino e nella borsa, le bottigliette da 330 ml di Active Protein Meggle si conservano perfettamente anche fuori dal frigo perché sono bevande UHT. Ottime per gli, ma non solo, le bevande proteiche Active Protein di Meggle sono l’alleato giusto per potenziare il proprio corpo, mantenere inle ossa e raggiungere le migliori performance ogni giorno senza rinunciare all’altaLe proteine, infatti, sono molecole biologiche che svolgono una pluralità di funzioni importanti: partecipano alla costruzione delle diverse parti del corpo, trasportano le sostanze nel sangue, favoriscono alcune reazioni chimiche che avvengono nell’, aiutano l’assorbimento die forniscono. Ogni bevanda della Linea Active protein Meggle fornisce ben 30 grammi di proteine e solo lo 0,2% di grassi. Priva di lattosio 1 e, la Linea Active Protein Meggle è facilmente digeribile e perfetta anche per chi soffre di specificheLa Linea Active Protein Meggle è disponibile in 4 deliziosi gusti:Fredde o a temperature ambiente, deliziose a colazione per iniziare con allegria e bontà la giornata e per uno spuntino proteico prima e dopo un allenamento, le bevande della Linea Active Protein Meggle sono tutto ciò che serve per concederti una pausa rilassante, all’insegna del gusto.Prezzo consigliato al pubblico: Active Protein Meggle: 1,69 euro al pezzo. In vendita nella Grande distribuzione e nella Distribuzione organizzata.Per informazioni: www.meggle.it