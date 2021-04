Affettati e carne suina spopolano sulle tavole italiane

Pubblicato il 14 aprile 2021 | 19:30

iamo un Paese che ama e produce salumi.. Il tipico di alta gamma per soddisfare le esigenze del palato domestico, con l’Horeca che ha dovuto chiudere, di fatto, i battenti. Di seguito alcuni flash dal mondo della produzione che non si è mai fermato.Nonostante le complicazioni legate all’emergenza sanitaria, il comparto del Salame Felino Igp, che raggruppa 14 aziende parmensi per un totale di circa 500 addetti, considerando anche l’indotto, si conferma in buona salute. Il fatturato al consumo ricalca quello del 2019, superando di poco quota 75 milioni di euro. Il quadro fotografato da Ecepa-Ente di certificazione di prodotti agroalimentari è complessivamente positivo:. Dall’analisi dei dati di mercato, la Gdo si conferma il principale canale di commercializzazione. Il Salame Felino Igp viene premiato in particolare nel libero servizio. La crescita più significativa riguarda il segmento del pre-affettato, che fa registrare un +8,4%. Il canale più penalizzato è stato l’Horeca , con un andamento delle vendite che è stato uno specchio dei periodi di lockdown: nei momenti di apertura dei locali, comunque, le vendite si sono attestate sui livelli del 2019. Complessivamente, però, il calo dell’horeca è stato compensato dai buoni risultati in Gdo. Sul piano dell’export il comparto ha saputo reagire all’emergenza facilitato dal fatto che l’83% delle esportazioni è realizzato nei Paesi area Ue. Per informazioni: www.salamefelino.com



Sul fronte del crudo,. E il negozio Biraghi di piazza San Carlo a Torino è stato il primo punto vendita a ospitarla «In questo periodo di lockdown a singhiozzo, dovuto alla pandemia nel quale diventa difficile anche fare la spesa – spiega, presidente del Consorzio – l’opzione del Crudo di Cuneo Dop in vaschetta diventa una bella opportunità per il consumatore. La vaschetta garantisce la massima sicurezza sanitaria, la massima freschezza e fragranza del prosciutto, quando si apre la confezione, e una perfetta conservabilità del prodotto. Per i produttori e i negozianti si apre una nuova prospettiva di vendita. Consente infatti di proporre il prosciutto anche in negozi che non sono attrezzati di banco salumi con servizio al taglio, come il negozio Biraghi in piazza San Carlo a Torino che, grazie al punto vendita e al servizio di consegna a domicilio, consente di farlo arrivare fresco direttamente a casa del consumatore». Per informazioni: www.prosciuttocrudodicuneo.it

Da Aia, invece, la versione “primavera/estate” del polpettone: il. I piselli cotti al vapore ben si legano alla leggerezza delle carni bianche 100% italiane: un piatto semplice e all’insegna della bontà, da preparare in padella in pochi minuti o al forno. Una special edition che si aggiunge alla famiglia BonRoll di cui fanno parte il classico, le varianti allo speck, agli spinaci, cime di rapa e pancetta, radicchio e scamorza. Con le sue specialità, il BonRoll punta l’attenzione alla qualità e alla stagionalità degli ingredienti, come i freschi piselli di primavera. Creatività tutta italiana, spinta all’innovazione e capacità di osservare nuove tecnologie sono la ricetta che ha portato i reparti di Ricerca e Sviluppo della “Cucina più grande d’Italia” all’ideazione di BonRoll. È infatti nel 1996 che, osservando un impianto produttivo di biscotti, l’arrosto di carni bianche entra in casa Aia, diventando uno dei piatti più amati nelle cucine italiane. Per informazioni: www.aiafood.com

, un piatto della tradizione culinaria italiana realizzato da Recla in collaborazione con tre famosi chef altoatesini:. Per la sua preparazione, lavorata dai mastri macellai di Recla e accompagnata da un sugo a base di pomodoro, verdure fresche ed erbe aromatiche. La precottura sottovuoto a bassa temperatura per diverse ore rende l’Ossobuco Gourmet di Recla un piatto tenero e ricco di gusto, senza lattosio e senza glutine. All’interno della confezione sono presenti due ossobuchi equivalenti a due porzioni; la cottura sottovuoto consente una lunga conservazione del prodotto fuori dal frigo a temperatura ambiente, senza l’utilizzo di conservanti aggiunti. L’Ossobuco Gourmet di Recla è un prodotto che risponde al trend in crescita dei piatti pronti gourmet: è infatti pronto da portare in tavola in circa 10 minuti, con cottura in pentola o in microonde. Il packaging illustra in modo chiaro al consumatore i plus del prodotto e le modalità di preparazione, con l’aggiunta di consigli degli chef e un QR code con le ricette. Per informazioni: www.recla.it