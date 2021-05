Barilla, Vero Gusto: la nuova gamma di sughi premium

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 20:00

La nuova gamma Vero Gusto presentata da Barilla

Celebrare il gusto autentico delle eccellenze d'Italia

Cottura lenta, cosistenza ricca

senza conservanti e senza zuccheri aggiunti realizzati a partire da alcune delle migliori specialità regionali italiane: pomodori, datterini con basilico genovese Dop, olive taggiasche e origano di Sicilia, peperoni e peperoncino calabrese. Questo è: la stessa genuinità di un prodotto fatto in casa con il vantaggio di essere pronto per l’uso, semplice e veloce da utilizzare.«Con Vero Gusto vogliamo celebrare il gusto autentico delle eccellenze d’Italia – commenta, vice president Marketing Barilla Italia - Siamo orgogliosi di fissare un, grazie a una gamma di alta qualità che porta in tavola il gusto autentico e inconfondibile dei migliori ingredienti nazionali, in sughi pronti all’uso, all’altezza del sugo fatto in casa».” si ispira alla ricetta classica della pasta al pomodoro. Al pomodoro semplice, vengono aggiunti i pomodori datterini, naturalmente dolci, succosi e pieni di sapore. Il tocco finale viene dato dal basilico genovese a Denominazione di origine protetta che ne certifica l’autenticità e la provenienza ligure.” è preparato con l’aggiunta di origano profumato coltivato in Sicilia, accompagnato dalle note sapide delle olive taggiasche, anch’esse coltivate in Italia. La loro polpa, inconfondibile per il gusto intenso e leggermente acido, conferisce al piatto una ricchezza unica.” è caratterizzato dalle proprietà organolettiche dei peperoni italiani e del peperoncino di Calabria. L’unione del gusto dolce del peperone in contrasto con quello piccante del peperoncino garantisce un risultato perfettamente bilanciato. Tutti ingredienti accuratamente selezionati preparati da Barilla attraverso una cottura lenta, secondo la ricetta degli chef Barilla, per garantire una consistenza ricca che avvolge il palato e completa alla perfezione il piatto di pasta. Tutte le ricette Vero Gusto usano infattiPer informazioni: www.barillagroup.com