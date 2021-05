BologNew!, ragù fresco vegetariano. Da Rana una ricetta originale

Pubblicato il 26 maggio 2021 | 20:30

BologNew!, il nuovo ragù vegetale di Pastificio Rana

Stile di vita flexitariano

Tagliatelle alla Bolognese con il ragù 100% vegetale

. Un nome originale e accattivante per una ricetta classica, il ragù alla Bolognese, interpretata in modo “sbagliato”.Un prodotto che sa coniugare il sapore della tradizione con ingredienti interamente vegetariani. Non a caso si chiama BologNew!Un’alternativa gustosa, originale e, per creare un primo piatto adatto a tutti coloro che desiderino variare la propria dieta e provare qualcosa di nuovo, senza rinunciare al gusto della tradizione.Secondo il rapporto Eurispes 2020 il settore delle soluzioni plant-based registra una crescita costante, una tendenza sempre più attuale per coloro che scelgono uno stile di vita flexitariano, reinterpretando le tradizionali abitudini alimentari. È in grande aumento, infatti, il numero di persone che prediligono. La novità Rana , certificata V-Label e capace di rispondere alla domanda crescente di prodotti a base vegetale, è ideale per preparare tagliatelle o lasagne.Per informazioni: www.giovannirana.it