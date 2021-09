Bonduelle e Planet Farms, verdure attente all’ambiente

Attenzione all’ambiente e ai consumatori per offrire prodotti sempre più in linea con le esigenze del mercato. Bonduelle amplia la gamma dei surgelati Natura in Padella introducendo la referenza “Zucchine e Peperoni grigliati con Patate”. A partire da settembre tutti i pack Bonduelle sono 100% riciclabili. Su questa linea Planet Farms presenta cinque confezioni colorate e riciclabili nella carta che racchiudono il gusto delle insalate e delle erbe aromatiche pronte al consumo, coltivate con l'innovativa tecnica del vertical farming.

Sostenibilità assoluta per Bonduelle

Bonduelle, azienda di primo piano nel mercato delle verdure, amplia la gamma dei surgelati Natura in Padella, introducendo la referenza “Zucchine e Peperoni grigliati con Patate”. Forte del successo della gamma Natura in padella e, in particolare, della referenza con melanzane e zucchine grigliate, Bonduelle ha deciso di investire ulteriormente in questo segmento, proponendo un misto composto da 3 ortaggi tra i più amati dagli italiani: zucchine e peperoni grigliati con patate. Con questa novità, Bonduelle risponde alle esigenze di un consumatore più incline a un’alimentazione sana, sicura e sostenibile. A oggi, l’offerta surgelati comprende già packaging sostenibili, come quello della gamma Coccole, realizzato in cartoncino 100% riciclabile, da fonti rinnovabili, quello della gamma Senza residuo di pesticidi con buste biobased ovvero 100% riciclabili e per il 54% composte da plastica di origine vegetale. Come testimonianza concreta dell’impegno a investire per sviluppare packaging sempre più sostenibili, a partire da settembre sostituisce le restanti buste attuali con quelle innovative in duplex 100% riciclabili. Grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo, Bonduelle è riuscita a offrire questa soluzione che, non utilizzando lo strato di plastica con il film metallizzato, consente di consumare il 25% di plastica in meno e di garantire al 100% la riciclabilità della busta in qualsiasi tipo di impianto di recupero, mantenendo lo stesso livello di performance del pack precedente. Con l’introduzione di questa importante innovazione tecnologica, quindi, a partire da settembre 2021 tutti i pack Bonduelle sono 100% riciclabili. www.bonduelle.it

Planet Farms: confezioni creative e riciclabili

Planet Farms presenta cinque confezioni colorate e riciclabili nella carta che racchiudono il gusto delle insalate e delle erbe aromatiche pronte al consumo, coltivate con l'innovativa tecnica del vertical farming. Le cinque referenze hanno nomi ironici, estremamente riconoscibili e indimenticabili: Lattugood per il lattughino, Yummix Piccante, Orientale e Delicato per i mix di insalate e Basilicooh per il basilico. Le confezioni di insalate ed erbe aromatiche di Planet Farms, in distribuzione nelle principali catene di supermercati lombardi, raccontano la provenienza degli ortaggi e il metodo innovativo e sostenibile con cui sono coltivati. «Fedeli agli obiettivi di sostenibilità senza compromessi che da sempre ci hanno guidato e che sono insiti nel dna della nostra società – spiegano Luca Travaglini e Daniele Benatoff, co-fondatori e co-ceo di Planet Farms - abbiamo pensato ad una confezione riciclabile nella carta. La decisione di andare verso un materiale ecologicamente più responsabile ci permette di rompere le regole dal punto di vista dell’impatto visivo e allo stesso tempo tutelare la qualità del prodotto». www.planetfarms.ag/it