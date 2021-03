Capriccio, il formaggio fresco da gustare tutto l'anno

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 10:52

diè unfresco spalmabile e cremoso, frutto di una produzione all’avanguardia che utilizza latte vaccino proveniente da stalle fidelizzate e situate nel raggio di pochi chilometri dal caseificio. Il Capriccio è buono tutto l’anno, perfetto da solo o spalmato su una, ma è anche l’ingrediente segreto per insaporirepiù elaborate, sia salate sia dolci: oltre a prestarsi bene con pasta, gnocchi e risotti, il suo sapore delicato lo rende ideale durante l’aperitivo e per preparare molti dessert, tra cui cheesecake, creme e quenelle per impreziosire torte e muffin.Il Capriccio fa parte della linea “” di Arrigoni, frutto di una produzione all’avanguardia che mantiene inalterati a lungo i profumi ed i sapori dei formaggi. Arrigoni porta così sulla tavola formaggi freschi gustosi e di elevata qualità, da assaporare d’estate ma non solo, perfetti per accompagnare pietanze, per arricchire insalate e per insaporire ricette e preparazioni più elaborate.Tra i formaggi della linea I Freschi di Arrigoni, oltre al Capriccio:Una ricetta a base di Capriccio Arrigoni:Per informazioni: www.arrigoniformaggi.it