Citterio, restyling per i Cubetti e nuovi prodotti artigianali

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 20:07

C

Colori accesi e prodotto ricettato nel nuovo pack dei Cubetti Citterio

La novità Tagliette di Guanciale, senza glutine e senza derivati del latte

rinnova le confezioni dei suoicon. Colori accesi e il visual che presenta il prodotto ricettato in classici della cucina italiana per conferire maggiore appeal. Il ventaglio di proposte presenta. Tutti senza glutine e senza derivati del latte, sono pronti e comodi da utilizzare grazie alla doppia vaschetta. Il Prosciutto Cotto è inoltre senza addensanti, con solo il 2,8% di grassi.Non solo restyling. Citterio lancia anche n. Lee, larghe, dal taglio artigianale; un prodotto della tradizione italiana pensato per preparazioni classiche e per ricette moderne.E poi i, disponibili nelle varianti, dalla particolare forma allungata. Sono stati ideati per rendere le preparazioni in cucina ancora più raffinate: 100% italiani, senza glutine e senza derivati del latte Per informazioni: www.citterio.com