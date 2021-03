Il classico biscotto Plasmon riduce gli zuccheri del 30%

Pubblicato il 31 marzo 2021 | 20:30

D

Il nuovo, classico, biscotto Plasmon con il 30% di zuccheri in meno

Soddisfare le esigenze delle mamme

iverse indagini hanno sottolineato come durante la pandemia siano cambiate le priorità delle famiglie. Viene posta sempre una maggiore attenzione nei confronti deie nelnella dieta anche dei più piccoli tanto che il 43% dei genitori cerca prodotti per i loroconPer soddisfare queste nuove esigenze,ha lanciato ilprodotto in Italia con ingredienti dellae caratterizzato dadel gruppo B selezionate eche contribuiscono al normale sviluppo cognitivo e del sistema immunitario.Il classico biscotto delle famiglie Italiane con ile ile.Disponibile a scaffale e sull’e-commerce plasmonperte.it , è frutto del percorso del team Ricerca & Sviluppo di Plasmon per garantire un apporto ancora minore di zuccheri. Il biscotto classico presenta già unae adatta alle esigenze dei più piccoli - solo meno di 1 grammo di zucchero per biscotto - tuttavia, per soddisfare maggiormente le esigenze delle mamme, Plasmon ha ridotto ulteriormente del 30% gli zuccheri aggiunti.«Plasmon è da sempre attenta allee a quelle dei loro- ha dichiarato, head of marketing Infant di- per questo ci impegniamo per essere ogni giorno a fianco dei genitori con tutto il nostro know how nella ricerca per offrire un. Il nostro impegno nell'approvvigionamento di materie prime italiane realizzate con cura, passione e attenzione alla sostenibilità è il nostro modo di contribuire a dare un futuro migliore alle generazioni che verranno».Per informazioni: www.plasmon.it