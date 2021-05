Colazioni ricche di energia: le novità Buondì Motta e Bucaneve

Pubblicato il 06 maggio 2021 | 20:00

G

Bucaneve Maxigocce XL Doria e Buondì Motta Integrale

Buondì Motta Integrale

Bucaneve Maxigocce XL Doria

usto, sapore, energia per due classici rinnnovati della tradizione alimentare italiana.. Una deliziosa carica per affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra.Debutta il: ricetta tutta nuova, con farina 100% integrale e glassa originale nata da un mix di semi di girasole, fiocchi d’avena e quinoa rossa, per una colazione integrale e ricca di sapore. L’impasto con farina 100% integrale viene lasciato lievitare naturalmente per 22 ore: l’azione del lievito madre lo rende soffice e morbido, perfetto da inzuppare o da mangiare accompagnato da succhi di frutta o bevande calde. La consueta glassa che contraddistingue il Buondì Motta nella versione Integrale è composta da un mix di semi di girasole, fiocchi d’avena e quinoa rossa; ad ogni morso arriva al palato tanto gusto e croccantezza assieme alla sofficità dell’impasto. Nuovo Buondì Motta Integrale è l’ideale per chi cerca il perfetto bilanciamento tra golosità e vero sapore. Anche il pack del nuovo Buondì Motta Integrale si presenta a scaffale completamente rinnovato: colori e design semplici e ispirati alla natura, ma dal forte impatto visivo. www.buondi.it Con l’arrivo delle giornate calde e soleggiate, si moltiplicano le gite fuori porta e si pianificano le diverse attività en plein air: dalla piscina agli allenamenti all’aria aperta, passando per il cicloturismo per gli appassionati delle due ruote. Per darsi la giusta carica a colazione e affrontare queste dinamiche giornate ecco i, la novità al cioccolato. Tutto lo stile e l’immagine dei Bucaneve e della loro forma a fiore incontrano il gusto e l’energia del cioccolato: Bucaneve Maxigocce XL Doria , i nuovi frollini con maxi gocce di cioccolato, un’esplosione di gusto in formato XL per colazioni davvero saporite. Le maxi gocce sprigionano il loro sapore fin dal primo morso: il cioccolato dona un twist unico al frollino che, con il suo gusto deciso, rende l’inzuppo ancora più seducente. www.doria.it