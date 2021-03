La colomba artigianale Bonollo arricchita dalle note di Grappa OF

Pubblicato il 08 marzo 2021 | 10:21

La colomba artigianale di Distillerie Bonollo

l dolce per eccellenza dellasposa l’ineguagliabile aroma dellaAmarone Barrique delledando vita alla: morbidezza eper un’irresistibile e prelibata specialità pasquale.La Colomba artigianale OF Bonollo è realizzata artigianalmente confreschi e di qualità assoluta, tra cuideliziosi epregiate. Racchiude tutta l'esperienza e la qualità che contraddistinguono i prodotti delle Distillerie Bonollo. La pasta, soffice e morbida, è lievitata naturalmente mentre le note inconfondibili della Grappa OF Amarone Barrique esaltano armoniosamente la fragranza della farcitura trasformando la Colomba Of Bonollo in una esperienza sensoriale irresistibile per i palati più golosi ed esigenti.Per informazioni: www.bonollo.it