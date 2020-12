Con le Box alimentari di Citres la cucina di casa ci guadagna

Pubblicato il 21 dicembre 2020 | 11:43

, azienda conserviera di Bovolone (Vr), presenta, una linea che permette di, ma con la comodità di avere icon un servizio di spedizione gratuito in tutta Italia. Le confezioni della collezione contengono sei prodotti studiati per dar vita a ricette a tema realizzate da food blogger e chef collaboratori di Citres. In ogni box sono contenuti ie iche guideranno nella messa in opera delle ricette.Nella confezione “” sono disponibilicon le proposte della. Olive taggiasche, Pomodorini ciliegino, Bomba calabrese, Crema di carciofi, Crema di radicchio, Crema di olive nere, tutte preparate a freddo, senza addensanti e senza glutine. Con questi ingredienti si può dar vita a Castagnole salate, Muffin con pomodori ciliegino, Tarte tatin ai carciofi, Triangolini di pasta fillo ripieni.Una seconda proposta nasce dal progetto online “” del mese di novembre 2020 di Citres. Con “”, la chefdi “” ha proposto un aperitivo casalingo. Insieme a un frizzante spritz al basilico, Martina ha presentato, tra cui la Tartina di pasta sfoglia alla giardiniera di verdure, il Cannolo al forno con pane da tramezzino, ripieno di ricotta ed erbe aromatiche e filetti di pomodoro secco, la Piccola millefoglie di pane carasau con salsa tonnata, filetti di peperone e fiore di cappero.La box “Ape at home” di Citres accoglie quindi Cipolle perlina, Carciofi interi, Peperoni a filetti, dolci, in agrodolce, Pomodori a filetti, Frutti del cappero e Olive verdi giganti.Per informazioni: www.citres.com