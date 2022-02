Con Galbani Santa Lucia si diventa veri pizzaioli

Con l’obiettivo di diventare sempre più il riferimento del consumatore per il mondo della pizza fatta in casa, Santa Lucia presenta quest’anno il concorso “Diventa un vero pizzaiolo”, dal 1 febbraio al 30 aprile. Vedrà protagoniste le 4 referenze della gamma: la mozzarella per pizza Santa Lucia 400g, Bufalina 250g e le due innovazioni del 2021, Mozzarella per pizza Senza Lattosio 250g e Mozzarella Pizza Perfetta, un prodotto professionale, con taglio a fiammifero comodo e pratico, usato dai pizzaioli, per una pizza fatta come in pizzeria.

Galbani Santa Lucia Mozzarella Pizza Perfetta, approvata dall'Accademia pizzaioli

Un premio certo e uno a estrazione

Il concorso prevede un premio certo e uno a estrazione finale. Con il premio certo, per ogni prodotto acquistato il consumatore ha la possibilità di seguire un corso in 5 video lezioni online realizzato da Acadèmia TV, per imparare a preparare pizze perfette. I consumatori che si registrano al sito per ricevere il premio certo partecipano poi all’estrazione finale di 10 forni domestici Ooni Koda 16 per pizza. Forni a gas che garantiscono performance elevatissime.

L’importanza della pizza per Galbani è stata confermata anche in occasione della Giornata Mondiale della pizza, celebrata il 17 gennaio con l’attivazione di una importante collaborazione con Giallo Zafferano. Nello specifico, in febbraio, sul sito Giallo Zafferano sarà consultabile una sezione speciale in cui ci saranno 8 ricette realizzate da blogger esperte del mondo pizza che utilizzeranno tutta la gamma Santa Lucia.

Pizza fatta in casa, un rito

«È oramai assodato che la pizza fatta in casa sia diventata un vero e proprio rito per le famiglie italiane e noi di Galbani vogliamo essere sempre al passo con le passioni dei consumatori fornendo loro i migliori prodotti - ha dichiarato Mauro Frantellizzi, direttore marketing Galbani Cheese - Proprio da questa volontà è nata Mozzarella Pizza Perfetta, il primo prodotto studiato con gli operatori professionali e approvato dall’associazione pizzaioli. La testimonianza del nostro continuo investimento sull’innovazione».

Per informazioni: www.galbani.it