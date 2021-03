Con il Gorgonzola Dop... l’umore ci guadagna!

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 21:55

Il Gorgonzola Dop è naturalmente privo di glutine e lattosio

crea spesso. Soprattutto quando si passa dall’Inverno alla Primavera. Corpo e mente si devono riadattare e nuovi ritmi e alla luce. Tutto piacevole, ma è un cambio di passo a volte difficoltoso. La tavola, in questo periodo, può essere una preziosa alleata grazie ai, quegli alimenti, come il, capaci di incidere positivamente sulperché ricchi di, folati, calcio,, zinco e, soprattutto,Noto anche come “”, il triptofano è un amminoacido coinvolto nella sintesi della serotonina e della melatonina che sembra modulare il ritmo sonno-veglia. Diversi studi hanno dimostrato che il consumo di latte e derivati sarebbe associato a una migliore qualità e durata del sonno. Ebbene, unafornisce all’organismo un quantitativo quasi doppio di triptofano rispetto a un bicchiere da 125 ml di latte.Come dimostra un ricerca diper l’Osservatorio Sanità per il 46% degli italiani il cibo è gioia. Sono sempre più numerose le evidenze scientifiche che sottolineano la stretta relazione tra nutrienti e funzioni cognitive, umore e benessere legati anche a una. Per chiudere il cerchio, il Gorgonzola Dop è naturalmentePer informazioni: www.gorgonzola.com