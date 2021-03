Con le uova di Bodrato la Pasqua è... artigianale!

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 20:06

Artigianalità allo stato puro per le uova di Pasqua Bodrato

Interpretazioni pasquali

Le Uova Faber ispirate alla celebre linea Fabergé

, il cioccolato artigianale di Novi Ligure (Al), presenta per laun ricco ventaglio di novità. Innanzitutto l’, la punta di diamante di Bodrato, cresce e si declina in uovo di Pasqua inedito, dal cioccolato fondente 60% e dalle amarene di Bagnaria candite, pungenti e dolcissime. All’interno, unaspeciale: gli stessi boeri, dall’originale ricetta piemontese. Altra novità: l’, dove la sapidità e il gusto della frutta secca valorizzano il cioccolato. Un uovo verde sgargiante, fragrante e ricco: una prima base di fondente con pasta di pistacchio, ricoperta di cioccolato bianco al pistacchio e granella. Da segnalare poi l’: uno con Gianduia e granella di nocciola caramellata, mentre l’altro è un sottile guscio di cioccolato al latte o fondente.Un’elegante confezione a vista dedicata alla Pasqua e tre grandezze diverse: lesono rappresentate dasemplici e lineari ma preziose nella miscela delle tre mono origine Tanzania, Perù e Repubblica Domenicana, dalle fave di cacao del progetto Bean To Bar. Ci sono poi i grandi master piece di Bodrato comemacchiato di rosso, verde, blu, giallo, rosa o ilispirato al design contemporaneo con due pennellate rosse su sfondo bianco. Ogni uovo è unico, perché decorati a mano uno ad uno, come l’chic ed elegante ispirato alla celebre linea Fabergé e ormai cult in tutto il mondo. Il cioccolato viene spennellato a mano di colore oro e impreziosito da decori e fiorellini colorati di zucchero. Anche quest’anno non mancano lae laa rappresentare lo stile conosciuto da tutti dei due grandi artisti contemporanei, ma anche i Macchiati decorati con schizzi verdi, gialli, arancioni per una Pasqua sgargiante e colorata.Per i tradizionalisti, lacon impasto a lunga lievitazione e arricchito dal cioccolato fondente Bodrato dove il rum viene inoculato solo dopo la cottura, per rendere l’impasto morbido e scioglievole.Da segnalare gliautentici deglidal sapore vintage che danno forma a una delle linee cardine dell’azienda: coniglietti, chiocce e galletti, papere, leprotti e pulcini di cioccolato bianco, fondente e al latte. Sono soggetti graziosi e poetici che evocano le feste di Pasqua degli anni ‘60.Nello stabilimento sostenibile di Novi Ligure i fratellicurano ogni processo, dall’arrivo delle fave di cacao scelte tra le migliori piantagioni del mondo alle forme delle uova e dei soggetti di cioccolato pasquali, fino alle decorazioni fatte a mano: frutto di arte, studi e idee dei due chocolate makers e del loro team.Per informazioni: www.bodratocioccolato.it