Crocchette di seitan, per una tavola più salutare

Pubblicato il 15 febbraio 2021 | 19:33

C

Le Crocchette di Seitan sono già pronte: si scaldano in padella, in microonde o in forno in pochi minuti

, azienda di Bagnacavallo (Ra) attiva dal 1990, arricchisce la propria linea dicon una. Alle tre a base di Tofu e verdure si aggiungono quelle di. Fra i diversi plus del prodotto,, in evidenza due che rispondono anche alla mission di Compagnia Italiana, impegnata nella promozione di uno stile di vita sano e di un'e rispettosa dell’ambiente.La nuova ricetta migliora il prodotto dal punto di vista nutrizionale (190 grammi di crocchette contengonoe sono) ed è stata ridotta la quantità di carta e plastica per l’imballaggio.Lenon sono fritte, maper preservarne le proprietà organolettiche ed esaltare il gusto e la bontà della materia prima. Sono inoltre facili da preparare perché già: si scaldano in padella, in microonde o in forno in pochi minuti. Si possono degustare da sole, grazie anche alla consistenza morbida che le contraddistingue, ma sono ideali accompagnate da salse o contorni di verdure.In confezione da 190 gr (2x95 gr), con packaging a 2 alveoli distinti che preserva maggiormente l’integrità della crocchetta. Prezzo consigliato al pubblico 3,59 euro.Per informazioni: www.compagnia-italiana.com