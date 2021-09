Dai formaggi affettati alla mozzarella, tante novità nell'universo caseario

Formaggi protagonisti sugli scaffali con tante novità per arricchire il raggio d’azione in cucina e per soddisfare ogni consumatore. Bayernland, la cooperativa di latterie agricole bavaresi, presenta un’ampia gamma di formaggi affettati senza lattosio pensati per le esigenze dei consumatori intolleranti o che non digeriscono il lattosio perché ne contengono meno dello 0,10%. Galbani Santa Lucia entra in un mercato di valore e in forte crescita negli ultimi anni, quello della mozzarella di bufala, mentre Ferrari Formaggi lancia GranMix Fila e Gusta composto da julienne di Mozzarella e Scamorza. Tutte referenze innovative e a elevato valore aggiunto.

Bayernland, la cooperativa di latterie agricole bavaresi, presenta un’ampia gamma di formaggi affettati senza lattosio. Prodotti pensati per le esigenze dei consumatori intolleranti o che non digeriscono il lattosio perché ne contengono meno dello 0,10% e sono ideali per l’utilizzo quotidiano in tutte le ricette. Edam ed Emmental, in particolare, sono tra i formaggi più amati e apprezzati, il primo dal gusto delicato, il secondo dal gusto dolce e aromatico.

Edam ed Emmental senza lattosio sono realizzati da Bayernland in fette dal formato classico per toast 10x10 e confezionati in vaschette “apri e chiudi” salva freschezza, perfetti da utilizzare a casa e take away per farcire toast, panini, tartine e piadine. La gamma di prodotti affettati Bayernland senza lattosio comprende anche Cheddar, Tilsiter e Caciotta. www.bayernland.it

Galbani Santa Lucia entra in un mercato di valore e in forte crescita negli ultimi anni, quello della mozzarella di bufala. L’obiettivo è far apprezzare a un pubblico sempre più ampio il gusto di questo prodotto della cucina italiana, grazie a una varietà di usi possibili e sfruttando la popolarità di Mozzarella Santa Lucia. «Con la Mozzarella Santa Lucia di Latte di Bufala entriamo in un mercato per noi nuovo, ma di grande valore e in continua crescita, andando ad arricchire sempre di più la nostra offerta - ha commentato Mauro Frantellizzi, direttore Marketing Galbani Cheese - Inoltre, con questo lancio posizioneremo la Mozzarella Santa Lucia di Latte di Bufala in maniera differente rispetto ai nostri competitors, ampliando il consueto utilizzo in cucina e rendendola protagonista delle ricette degli italiani». Il formato multi pack 2x125g ed è ideale per realizzare ricette originali a freddo o come ingrediente per dare un tocco di gusto in più ai piatti. Il pack, pensato per accompagnare i consumatori nel mondo della ricettazione, è realizzato con due grafiche e differenti visual di ricette sul fronte e due ricette, complete di ingredienti e procedimento, sul retro. galbanicheese.com

GranMix Fila e Gusta, julienne di Mozzarella e Scamorza prodotti con latte italiano, selezionati e confezionati freschi da Ferrari Formaggi, è l’alleato perfetto per dare libero sfogo alla fantasia in cucina. Combinando il gusto delicato della Mozzarella a quello più deciso della Scamorza, la resa è ottimale grazie al basso contenuto di umidità che rende i piatti ricchi, filanti e compatti. GranMix Fila e Gusta è ideale per preparare una grande varietà di piatti caldi al forno o saltati in padella, un ingrediente pronto all’uso e pratico, richiudibile in una comoda confezione salva freschezza. Dalla pizza alla pasta, dalle verdure alle lasagne, le possibilità di creare ricette con GranMix Fila e Gusta sono infinite. GranMix Fila e Gusta di Ferrari Formaggi, composto da julienne di Mozzarella e Scamorza, è proposto in busta salva freschezza da 135 grammi. www.ferrariformaggi.it