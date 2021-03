Esaltare i sapori del mare? È facile, con il Dado di Pesce Bauer

Pubblicato il 09 marzo 2021 | 20:05

Il Dado di Pesce Bauer è a base di merluzzo, gamberetto e granchio disidratato

tile e versatile, ilpuò essere utilizzato per preparare, dai risotti alle zuppe, dalle salse agli stufati, nella cucina di tutti i giorni e nelle grandi occasioni per insaporire al meglioLavorato in modo da mantenere inalterate tutte le proprietà organolettiche, contiene solo ingredienti in grado di offrire. L'utilizzo dell'olio extravergine d'oliva ne esalta ulteriormente la genuinità.sono i tre protagonisti della ricetta.aggiunto e, il Dado per brodo di Pesce Bauer è, inoltre,Per ottenere un gradevoleè sufficinete sciogliere un dado in 500 ml di acqua (2 porzioni di brodo) e far bollire per un paio di minuti. Il prodotto può inoltre esseree nella quantità desiderata, per arricchire ed esaltare il sapore di tanti piatti di pesce.Formato: 6 cubetti da 10 grammi l'uno.Per informazioni: www.bauer.it