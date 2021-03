Fiasconaro con Dolce&Gabbana: Colombe artigianali e pack fashion

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 21:05

Le colombe della collezione

La Colomba alle Mandorle di Sicilia

La Colomba con Cioccolato e Confettura di Fragoline di Bosco di Sicilia

La Colomba al Cioccolato di Sicilia

partire dal mese di marzo sono disponibili, proposte da forno realizzate da, laboratorio di Castelbuono (Pa) e racchiuse in altrettante. Si tratta della nuova creazione dolciaria tipica della tradizione italiana che si aggiunge alla c. Linea rappresentata dalla, dallae dallaPunti di forza la lievitazione naturale e la preparazione artigianale , dall’impasto al confezionamento in, decorate dalle miglioricon fregi ispirati alle maioliche bianche e azzurre dell’isola con il blu del Mediterraneo.Una, disponibile nel formato da 750 g con latta ellittica, esalta lagrazie ai canditi freschi d’arancia di Sicilia e alla copertura di glassa e mandorle siciliane.di cioccolato fondente e confettura di fragoline di bosco, arricchita da gocce di cioccolato e accompagnata da undi Sicilia, è proposta nel formato da 1 kg (800 g e 200 g di crema) custodito in una latta rettangolare.Racchiusa in una piccola latta ellittica, completa la collezione unada 100 g ricoperta di glassa e con gocce di cioccolato di Sicilia.Per informazioni: www.fiasconaro.com