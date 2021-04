Frullà Bio, 13 nuove referenze di frutta italiana biologica per una merenda sana

Pubblicato il 28 aprile 2021 | 20:00

Tra le referenze, anche il gusto Pera in doypac e il gusto Mela e Pesca nella vaschetta

I tanti gusti della linea Frullà Bio, tutti senza glutine

ul finire dello scorso anno,. Adesso l’azienda, che con il marchio Frullà identifica da una decina d’anni i prodotti a base di, è pronta anche per la ricca gamma di prodotti di questa linea diottenuti rigorosamente da frutta italiana. Si tratta di ben 13 referenze, 6 nel comodo formato doypack cone 7 nella più classica vaschetta in alluminio.Doypack o vaschetta, tutti i prodotti sono nati da un’accurata selezione delle: solo frutta fresca (mai da concentrato), senza l’aggiunta di zuccheri, conservanti o altri ingredienti. Per unasana e gustosa, perché Frullà promuove unosano e sostiene pratiche di, ispirandosi ai principi dell’economia circolare e dello, per creare un impatto positivo sulle persone e l’ambiente.Le referenze nel doypack sono rappresentate da due, mela e pera, e dai golosi: frutti rossi, mela pesca mango, mela cocco ananas, mela banana. Le referenze in vaschetta, invece, presentano sempre i due monogusto, mela e pera, e cinque “bi-gusto” dove la mela si abbina con: pesca, banana, mirtillo, prugna, albicocca.I prodotti della linea Frullà Bio sono naturalmentee contengono meno di 70 Kcal per porzione. Una confezione di Frullà equivale a una porzione di frutta.Prezzo Frullà Bio consigliato al pubblico:formato doypack 100 g: 0,78 eurovaschette (2 x 100 g): 1,59 euroPer informazioni: www.frutta-frullata.com