Frutta secca Euro Company, solo da filiere sostenibili locali

Pubblicato il 20 aprile 2021 | 20:00

Biancanoce, dal gheriglio bianco dorato

Dolcina, mandorla naturalmente dolce e croccante

, dai “semplici” semi di zucca ai più innovativi fermentini, creme spalmabili e farine mono ingredienti sempre ottenute dalla frutta secca. Per portare sulle tavole dei consumatori prodotti che rappresentino concretamente l’impegno nei confronti della filiera produttiva, Euro Company ha recentemente l, la prima nocciola della Tuscia tostata e pelata a regola d'arte; Dolcina, la mandorla 100% italiana, naturalmente dolce; Caruso, l'antica noce di Sorrento; Biancanoce, la noce italiana dal gheriglio bianco.«Per seguire la nostra missione - spiega, direttore generale dell’azienda - negli ultimi anni abbiamo compiuto scelte apparentemente controverse decidendo di rinunciare a quote significative di fatturato e di interrompere i rapporti con clienti e fornitori troppo distanti dal nostro mondo valoriale, interessati solo alla logica del prezzo più basso, a discapito della qualità del prodotto da portare sulle tavole dei consumatori . È per questo motivo che siamo contro le aste al ribasso - sono almeno quattro anni che non vi partecipiamo - e scegliamo solo clienti che condividano i nostri stessi valori: perché una cultura in cui conta solo il prezzo, non è una vera cultura. E di questo, sono sicuro, i consumatori sono pienamente consci».Ecco allora. Quest’area, patria degli antichi Etruschi, grazie alle sue caratteristiche territoriali e climatiche, è straordinariamente vocata alla coltivazione di nocciole. Pelate, tostate, croccanti sono commercializzate in busta a cuscino da 200 grammi., croccante, 100% italiana, coltivata nelle aree più vocate del nostro Paese. È disponibile in busta a cuscino da 300 grammi.ConEuro Company ha recuperato una raffinata eccellenza campana,, per offrire il gusto della tradizione, intenso come il suo colore bruno, “il mantello del monaco” come lo definivano gli antichi. Selezionata e già sgusciata, è disponibile in busta a cuscino da 200 grammi.Solo. Il gheriglio bianco dorato e il rivestimento elegante, custodiscono un sapore delicato. A differenza di altre noci, il guscio si presenta sottile e fragile, facile da aprire. Disponibile in busta a cuscino da 400 grammi.Per informazioni: www.eurocompany.it