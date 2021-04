Galbanino e Pandittaino, nuovo abbinamento made in Sicily

Pubblicato il 16 aprile 2021 | 16:24

I

Due eccellenze da gustare insieme

Le iniziative: taglio prezzo, comunicazione e packaging dedicato

Galbanino, formaggio italiano nato negli anni '50

Chef locali e luoghi tipici

Pandittaino, un prodotto della Cooperativa Valle del Dittaino, con doppia filiera certificata

Co-working tra Galbani e Cooperativa Agricola Valle del Dittaino

consumatori siciliani rappresentano un punto di riferimento importante sia perche per, prodotti caratterizzati da praticità d'uso e. Entrambi sono, infatti, profondamente radicati indove registrano risultati in continua crescita. Per potenziare questo rapporto, i duehanno avviato un'attività di, fortemente voluta da entrambe le aziende, che si articola dal 15 aprile al 31 maggio 2021. Per Galbanino si tratta della prima azione di co-marketing territoriale. A questaè legato il claim “Noi siciliani, cresciuti a pane e Galbanino” che evidenzia in maniera netta il legame con la, con i ricordi di infanzia e con le abitudini alimentari dei siciliani di tutte le età, dai più piccoli agli adulti, facendo leva sul senso di appartenenza e sul piacere tuttodi poter abbinare pane e Galbanino.Il brand storico, fatto con 100%, registra nell'Isola una quota di mercato del 75% contro il 73% del totale Italia. Le famiglie siciliane consumano questo prodotto 3 volte di più rispetto al resto della Penisola.Significativa la quota di mercato anche per Pandittaino, prodotto dallanel cuore della regione, unica in Italia con doppia filiera certificata (per il grano tenero e per il grano duro), che nell'Isola registra il 50% del fatturato totale. Gli obiettivi alla base di questa operazione, sviluppata dall'agenzia di comunicazione, sono molteplici: consolidare il posizionamento dei due brand, aumentare l', incrementare ledei due prodotti sia singolarmente che in combinazione.L'attività si svolgerà attraverso iniziative specifiche all'interno deiin tutta la Sicilia e nel normal trade, dove saranno disponibili pendolini stopper a scaffale, calpestabili adesivi a pavimento, locandine e volantini nei quali si propone la combinazione dei due prodotti,sulle referenze coinvolte che avranno undedicato e personalizzato. L'operazione coinvolge tutti i formati di Galbanino l'Originale, il formaggio a pasta filante dall'iconica forma cilindrica, nei formati da 230 g, 270 g, 550 g e nei formati famiglia da 850 g e 930 g, e alcune referenze di Pandittaino che per questa attività ha scelto il tradizionale pane di semola di grano duro siciliano a fette, nella versione classica e integrale, la Muffoletta e il Maxi Burger di farina di grano tenero.Attraverso una landing page dedicata saranno veicolati contenuti specifici che valorizzano lae l'dei due prodotti con consigli di utilizzo, informazioni sui valori nutrizionali, modalità d'uso e ricette nelle quali, grazie alladilocali, si valorizzano anche i prodotti tipici del territorio.La campagna di co-marketing dedicata alla Sicilia vede protagonisti i volti comuni dei siciliani a rappresentare le varie fasce di età di consumatori, ma anche luoghi particolarmente suggestivi e noti dell'Isola come la maestosa scalinata di Caltagirone, il borgo marinaro di, la splendida(Agrigento), l'Isola bella di, i mulini e le saline dello Stagnone di Trapani.«L'idea alla base di questa operazione - afferma la responsabile commerciale della Cooperativa Agricola Valle del Dittaino,- è di mettere in risalto idella tradizione siciliana che Galbani condivide con noi. I nostri prodotti sono realizzati con grani coltivati dai nostri soci, controllati e con ricette antiche e genuine per unaattenta alle esigenze di gusto e naturalità di tutti i consumatori».«Galbanino, il formaggio nato negli anni '50, è molto apprezzato sul territorio siciliano - spiega il direttore marketing di Lactalis,- Abbiamo voluto legarci a un marchio forte in Sicilia come quello di Pandittaino che vanta 45 anni di esperienza. In questo modo vogliamo valorizzare unaconsolidata che si lega a valori emozionali potenti. Ci piace sottolineare, inoltre, il legame che abbiamo con la Sicilia e il riconoscimento nei confronti dei consumatori che da sempre ci premiano scegliendo i nostri prodotti».Per informazioni: www.galbani.it