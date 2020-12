Gran Pasticceria Biscuits, nuovi biscotti di frolla Loacker

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 20:08

L

Loacker Gran Pasticceria Nut Selection è disponibile nei gusti Nocciola e Mandorla

presenta, la prima linea di biscotti Loacker. Sono prodotti in quattro varianti:. Saranno disponibili nelle principali catene dellaa partire2021, ma potranno essere acquistati anche presso ie sull’ e-shop Loacker Rappresentano una novità assoluta per l’azienda altoatesina, che,, firma una. Bontà ottenutail ricorso ad aromi aggiunti, coloranti, conservanti e grassi idrogenati.Le nuove referenze Loacker Gran Pasticceria sono ideali ine per dare un tocco in più a, ma anche per soddisfare il classico desiderio di dolcezza del dopo cena.Loacker Gran Pasticceriaè l’interpretazione in chiave Loacker di un grande classico, il cookie con gocce di cioccolato, a cui Loacker ha saputo infondere un gusto unico, grazie all’aroma intenso delle gocce di cioccolato peruviano monorigine, che ne impreziosiscono l’impasto.Loacker Gran Pasticceriaè un biscotto morbido e fragrante, con un lato ricoperto da un delicato strato di cioccolato scuro al latte (composto per il 39% da cacao). Semplice e al contempo raffinato, deve il suo nome al fiocco di neve stampato sul suo lato di frolla.Loacker Gran Pasticceriaè disponibile nei gusti, con nocciole 100% italiane tostate in casa Loacker, e, con mandorle 100% italiane. In Gran Pasticceria Nut Selection, due biscotti sottili e croccanti racchiudono uno strato di crema di nocciole o mandorle e cioccolato scuro al latte (composto per il 39% da cacao), ricoperti da una granella di nocciole o da scagliette di mandorle.Per informazioni: www.loacker.com