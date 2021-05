Il gusto della V gamma di OroRomi. A scaffale i funghi superfood

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 20:30

Le tre referenze novità proposte da OrtoRomi

Funghi Shiitake

Funghi Champignon

Misto funghi

ondata nel 1996,è una società cooperativa agricola con sede a Borgoricco (Pd) e uno dei primari player italiani nel mercato delle insalate pronte al consumo, delle zuppe e dei piatti pronti e degli estratti freschi di frutta e verdura. Oggi proponeSono, conditi con olio di girasole, aglio, prezzemolo e pochi altri ingredienti semplici e naturali. La ricetta è ispirata alla tradizione, ma con il vantaggio dell’innovativa cottura a vapore dei funghi che ne conserva intatto il sapore. Con un gusto più aromatico e deciso come quello degli Shiitake o più dolce e delicato come quello degli Champignon e con consistenze differenti e complementari, le tre specialità hanno un’e soddisfano differenti preferenze gustative.Di origine asiatica (Cina e Giappone), i Funghi Shiitake oggi vengono coltivati anche in Italia. Oltre a essere particolarmente gustoso, lo shiitake èche contribuiscono al corretto funzionamento dell’organismo.Valori nutrizionali in primo piano anche per i Funghi Champignon,, che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Oltre agli champignon, la preparazione contiene funghi porcini.Il Misto funghi. Insieme allo shiitake il pleorotus è considerato un “fungo medicinale” per le sue proprietà antiossidanti, nonché per la capacità di contrastare il colesterolo alto e aiutare a proteggere il fegato.Fonti di fibre, vitamine e minerali utili per il benessere dell’organismo, le nuove proposte rispondono all’esigenza dei consumatori di. Con la comodità di un, i funghi OrtoRomi sono pronti al consumo come contorno o come base per sughi ed altre preparazioni. Sono confezionati in pratiche vaschette riciclabili da 250 grammi.Per informazioni: www.ortoromi.it