Idee nuove per rinfrescare l’estate: i gusti che rallegrano il palato

resche novità lanciate sul mercato per rendere ancora più viva l’estate della ripartenza. Proposte stuzzicanti e seducenti, creative, cromatiche e saporite per combattere l’arsura. Di rilievo: nasce dalla collaborazione tra Chupa Chups e Algida. Allegro e colorato, ricorda la forma tipica dei classici lollipop che per la prima volta si arricchiscono della piacevole freschezza dei ghiaccioli Algida, per una cascata di dissetante freschezza! Disponibile nei gusti dei lollipop più amati, Chupa Chups Ice èed è pronto per essere gustato scegliendo tra Limone, Fragola e Cola. Confezionato in un vivace packaging è già disponibile nei migliori punti vendita specializzati e bar. Una rinfrescante e divertente novità nel panorama dei gelati firmata da Algida , brand sinonimo di qualità e innovazione, che da oltre 70 anni è protagonista dei momenti di gioia condivisa, e da Chupa Chups, il marchio da sempre al fianco del consumatore, amato da generazioni, sin dal 1958. Per informazioni: www.sharehappy.it



. Si aggiungono così alla gamma, composta dai barattoli da 250 e 80 grammi, il Frozen Yogurt Stecco agli agrumi e il Frozen Yogurt Stecco ricoperto con sorbetto di fragole fresche. Questo nuovo lancio ha inoltre previsto il restyling del packaging. Con pochi grassi e poche Kcal, gli Stecchi Frozen Yogurt sono perfetti per godersi il piacere del gelato e la leggerezza dello yogurt., gli Stecchi Frozen Yogurt di Yogurteria Merano sono ricchi di fermenti lattici vivi e attivi, utili per il buon funzionamento della flora intestinale , senza lattosio e senza glutine. Oltre a queste novità, la gamma propone Stecco al gusto bianco naturale e Stecco al gusto frutti di bosco. Per informazioni: www.yogurteriamerano.it