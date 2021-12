Impossibile resistere alle dolcezze di Forno Bonomi e Doria

C’è aria di novità nel mondo dei frollini e dei prodotti da forno dolci. Il marchio veneto Forno Bonomi, celebre per i savoiardi, ha rinnovato l’immagine delle sue 22 referenze, enfatizzando i concetti di genuinità, artigianalità e freschezza. Doria invece, con i suoi intramontabili Bucaneve, offre per la colazione un tris di scelte che accontentano tutti i gusti.

Nuova brand strategy per Forno Bonomi, il “re dei savoiardi”

Forno Bonomi, azienda specializzata nella produzione di savoiardi, emblema dell’eccellenza Made in Italy nel mondo con una quota export pari al 62% del fatturato come private label, si riposiziona nel mercato Italia con una rinnovata identità. Un ambizioso progetto di rilancio che riguarda il ricco assortimento di alta pasticceria di montagna impastata, lievitata, prodotta e confezionata nello stabilimento di Roverè Veronese, immerso nella natura dell’altopiano della Lessinia, a 940 m di altitudine. La gamma Forno Bonomi, composta da 22 referenze, oltre ai savoiardi comprende dolci tipici come amaretti, sfogliatine classiche e mignon, dolci della tradizione come la Torta Frolla di Verona, frollini, frolle al burro, basi per pasticceria, il Kit Tiramisù e tante altre delizie, già disponibili sugli scaffali della Gdo a livello nazionale con un’immagine completamente rinnovata.

Il logo rivisitato emerge ancora più netto dal campo rosso, la posizione lievemente obbliqua simula la stampa di un timbro che rimanda alla vocazione artigianale del brand. Il packaging esterno dal colore neutro e naturale rievoca la texture della carta grezza, emblema di genuinità, artigianalità e freschezza, mentre l’effetto tridimensionale del prodotto raffigurato rende l’immagine così vera che sembra quasi di poterla assaggiare.

Il riposizionamento strategico prelude alla definizione di un impianto di comunicazione multichannel volto a creare proficue sinergie tra diverse attività, previste fino alla fine dell’anno e per tutto il 2022: influencer campaign e digital adv sui canali social FB, IG e Linked-in, pianificazione media sulle maggiori testate trade e consumer, campagne digitali con brand iconici del Made in Italy e nuove iniziative in partnership con la Federazione italiana cuochi, che ha conferito a Forno Bonomi il logo “Approvato da Fic” per la base Millefoglie, i Savoiardi e gli Amaretti, best seller di gamma.

Per informazioni: www.fornobonomi.com

Bucaneve Doria, l’iconico frollino... si è fatto in tre!

Il freddo è ormai arrivato e la voglia di stare sotto alle coperte cresce sempre di più! Un motivo per alzarsi e fare colazione? Te la dà il Bucaneve Doria che si è fatto in tre per donare a ciascuno la propria colazione.

Bucaneve MaxigocceXL , l’ultimo arrivato in casa Doria, è un’esplosione di gusto in formato XL, con tanto cioccolato che arricchisce la frolla fragrante e friabile: ottimo per coloro che vogliono iniziare la giornata con una colazione dal gusto... maxi! Tutta l’iconicità dell’intramontabile forma a fiore incontra il gusto e l’energia del cioccolato per un mix insuperabile e “cioccolatoso” come mai.

Per coloro, invece, che non rinunciano alla bontà e ai benefici dei cereali, il frollino perfetto è senza dubbio Bucaneve 6 Cereali : buono come sempre, "cerealoso" come non mai! È un mix di frumento, avena, orzo, riso, farro e grano saraceno ricco di fibre: un concentrato di energia e gusto, ideale per affrontare la giornata all'insegna della vitalità e del benessere senza rinunce.

Infine, per gli amanti dei sapori classici e senza tempo sono perfetti i Bucaneve Classici, i frollini che hanno fatto la storia di Casa Doria. L'iconica forma di fiore, le golose e invitanti gocce di glassa e una friabilità unica, fanno degli intramontabili Bucaneve Classici la colazione perfetta di chi della tradizione ne ha fatto uno stile di vita.

La famiglia Bucaneve Doria, con le sue diverse proposte, riesce a mettere d’accordo tutti; perché c’è sempre un Bucaneve giusto per ciascuno di noi. Provare per credere: basta cliccare sul sito www.doria.it/quiz e fare il test per scoprire qual è quello giusto!

Per informazioni: www.doria.it