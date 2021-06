Iniziare la giornata con gusto. Le novità di Bauli e Balocco

Pubblicato il 01 giugno 2021 | 19:30

F

Croissant BuonEssere Bauli ai 7 cereali e semi, ai frutti di bosco

Croissant BuonEssere Bauli

Fagottini e Granfiocchi, frollini integrali Balocco

Fagottini e Granfiocchi

are unaè fondamentale per dare la carica alla giornata:. Il 51%, inoltre, sceglie spesso prodotti semplici, con cereali, farina integrale o zucchero di canna: una scelta di benessere, senza però rinunciare al gusto. Su questa linea Bauli presenta al mercato i Croissant BuonEssere, mentre Balocco allarga la famiglia dei frollini integrali con due nuove referenze.Nasce una nuova idea di benessere: il, rinnovati nella ricetta e nel packaging. Tutto il gusto dei Croissant Bauli unito ae alla lenta lievitazione naturale di 20 ore con lievito madre: un mix ideale per venire incontro a chi cerca il gusto del benessere che inizia dal momento della colazione. Soffici, sfogliati e morbidissimi , i Croissant BuonEssere Bauli sono oggi disponibili con 6 differenti varianti, per gli amanti delle confetture o per chi preferisce la semplicità della farina integrale, passando per le farciture o per la versione senza zuccheri aggiunti. Tanti gusti, quindi, che hanno in comune ingredienti selezionati trattati con cura per ottenere prodotti unici, perfetti per iniziare la giornata con slancio e benessere. La nuova linea comprende:. Per informazioni: www.bauli.it



Dopo il successo dello scorso anno dettato da Cruschelle con nuova ricetta, Saracene con grano saraceno e cioccolato, Rusticotte con cereali e semi e Gemmole con cereali germogliati, Balocco continua a cavalcare il trend “”, il benessere gustoso.e l’originale texture “crunchy” integrale.. Fagottini è il primo frollino con cornflakes, fiocchi d’avena integrale e maxi gocce di cioccolato. Il pain au chocolat, una delle colazioni più amate al mondo, diventa biscotto. Fonte di fibra. Granfiocchi è l’unico maxi biscotto con fiocchi integrali (avena, frumento e farro) impreziositi da granella di zucchero di canna. Entrambe le referenze sono fonte di fibra e disponibili nel doppio formato da 350 e 700 grammi.Prodotti nati da un’accurata selezione di materie prime: farine integrali, latte fresco italiano, zucchero di canna, uova fresche da galline allevate a terra, senza olio di palma. Sono racchiusi in un pack naturale simil “carta da pane”, tipica del mondo integrale, e parlante grazie ai plus dichiarati sul fronte. Il retropack, invece, propone la curiosità “Lo Sapevi che…” dedicata alle origini e/o benefici nutrizionali dell’ingrediente che caratterizza il prodotto. Per informazioni: www.balocco.it