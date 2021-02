Latte UHT Despar 100% italiano, tutto il gusto della natura

Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 19:33

D

espar conferma la valorizzazione dellee delle, selezionando il miglior latte italiano per la. La bontà del latteè garantita dall’origine. Proviene esclusivamente dai migliori allevamenti italiani soggetti quotidianamente a un accurato controllo di tutta la filiera produttiva. Dopo un processo di microfiltrazione, che permette di togliere le impurità biologiche, il latte viene. Grazie a questo processo, il prodotto mantiene, le caratteristiche organolettiche e il gusto ricco e naturale del latte.La linea di Latte Microfiltrato UHT Despar è proposta nelle tre tipologieed è disponibile nei formati dae da. Il, contraddistinto da una grafica rinnovata e moderna, si caratterizza per ilche rende più agevole l’utilizzo e la conservazione del latte.Il nuovo Latte Microfiltrato UHT Despar è disponibile al prezzo indicativo di 0,99 euro per il latte Intero 1 litro, 0,91 euro per il latte Scremato 1 litro e 0,93 euro per il Parzialmente Scremato 1 litro. Mentre per le versioni da 500ml il prezzo consigliato è 0,55 euro per l’Intero, Scremato 0,50 euro e il Parzialmente Scremato 0,52 euro.Per informazioni: www.despar.it