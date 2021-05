Loacker Thins, piacere sottile: una nuova linea di wafer

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 21:30

La nuova linea Loacker Thins

Il concorso dell'estate

oacker, azienda altoatesina di primo piano nel mercato dei wafer, presenta. Due sottilissime cialde di wafer racchiudono uno strato di crema, che costituisce ben il 71% del prodotto.rappresentano una bontà fruttata e dal gusto 100% naturale, ideale per la stagione più calda. Punti di forza, ancora più frutta nella crema con lamponi provenienti da coltivazioni all’aperto e maturati al sole e mirtilli raccolti a mano, entrambi senza Ogm.A completare la linea altre tre varietà: icon cioccolato fondente arricchito di cacao dell'Ecuador, i, che racchiudono una crema realizzata con una miscela di caffè Loacker 100% Arabica, e iper i gli amanti del classico gusto Napolitaner Loacker, ottenuto grazie all'impiego di nocciole 100% italiane tostate in casa Loacker.La nuova linea Thins è inoltre protagonista del concorso “. Acquistando due Loacker Thins in una spesa unica e conservando lo scontrino, è possibile vincere ogni settimana un iPad Air: un premio sottile e leggero, in perfetta sintonia con Loacker Thins. Per scoprire se si è tra i fortunati della settimana,è sufficiente collegarsi al sito dedicato e inserire i dati dello scontrino. Il periodo concorso, iniziato il 3 maggio, durerà fino al 29 agosto.Per informazioni: www.loacker.com