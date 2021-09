Il mattino profuma di croissant

In base ai risultati di una ricerca Nextplora commissionata da Bauli in occasione del lancio dei Croissant BuonEssere, la nuova linea di croissant con cereali, semi e gustose farciture, gli italiani hanno ben chiari i suoni o profumi ideali per un risveglio perfetto. Il croissant, del resto, ha il mattino in bocca. Al posto del trillo fastidioso della sveglia, per il 38% degli intervistati il borbottio della moka sarebbe il modo perfetto per iniziare la giornata, superando persino la voce di una persona cara (26%).

Per i più giovani, invece, non c’è nulla di meglio della propria canzone preferita per partire con il piede giusto: la sceglierebbe il 28% degli intervistati tra i 18 e i 34 anni. Per l’11% degli intervistati una sveglia con miagolii o il delicato guaire del cane è comunque un ottimo modo per convincersi a lasciare le lenzuola.

Il benessere è un risveglio soft e profumato

E se invece ci si potesse fare svegliare da un profumo? Per il 46% degli italiani l’aroma di un croissant caldo sarebbe il non plus ultra per iniziare al meglio la giornata. Secondo il 43% degli intervistati, invece, niente può battere il profumo inconfondibile del caffè, un vero e proprio classico della colazione all’italiana. Un risveglio soft è la chiave giusta per un momento di autentico benessere.

