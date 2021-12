Meggle, Kraft e Bayernland arricchiscono la tavola

Casa, famiglia e ricette da gustare e condividere. Questo lo spirito che anima Meggle, Kraft e Bayernland. Panna acida, maionese e crème fraiche alimentano il focolaio domestico e la voglia di stare insieme. Sono numerosi gli spunti per valorizzare la cucina.

La Panna acida Meggle, cremosa come lo yogurt



Panna acida Meggle, regina in cucina

La panna acida, sempre più apprezzata e diffusa nel panorama culinario insaporisce con gusto i piatti. Nata dalla sapiente combinazione della panna fresca del latte insieme ai fermenti lattici, la Panna acida Meggle risulta cremosa, come lo yogurt, e con un piacevole sapore acidulo. Molto versatile in cucina, si sposa bene sia con ricette salate che dolci. Indicata in abbinamento a piatti di pesce, come il salmone, è anche ottima per insaporire le vellutate di verdura e pietanze di carne, come il filetto alla Stroganoff ma soprattutto è l’ingrediente fondamentale di ogni cheesecake. Un consiglio in più? Per un buon aperitivo intingere i ‘nachos messicani’ nella Panna acida Meggle aromatizzata all’erba cipollina o spalmarla su delle tartine di verdure e acciughe. Ottima da gustare cruda oppure come base per arricchire con fantasia le ricette, la Panna acida Meggle è l’ingrediente ideale per cucinare con gusto. Nata dall’omonima famiglia nel 1887 in Alta Baviera, Meggle rappresenta oggi uno dei maggiori produttori europei nel comparto lattiero caseario e poggia su tre pilastri: tradizione, qualità e innovazione. www.meggle.it

La nuova etichetta della Maionese Kraft

Con il nuovo look Maionese Kraft pensa alla condivisione

La Maionese Kraft cambia look. In collaborazione con Auge design, Kraft-Heinz lancia una nuova etichetta che strizza l’occhio alle famiglie italiane e che rispecchia ancora di più i valori del brand che sono autenticità, famiglia e condivisione. La ricetta della maionese Kraft è senza glutine, conservanti e con il 100% di uova provenienti da allevamento all'aperto. Uno dei momenti chiave della vita familiare sono proprio i pasti, quando ci si raduna attorno alla tavola per condividere cibo e racconti. Kraft aggiunge gusto a questi momenti non solo con la propria maionese di prima qualità ma anche attraverso i valori in cui crede e che si impegna a comunicare. Il nuovo design di Kraft si pone l’obiettivo di veicolare questi valori grazie all’essenzialità degli elementi visivi ed esplicitandoli con la frase “Buona come un momento insieme”, inserita proprio al centro dell’etichetta, per rimarcare l’importanza di questo messaggio di condivisione. Negli ultimi anni il brand si è contraddistinto per un forte impegno nell’ambito del sociale, con numerose iniziative charity e campagne di comunicazione a favore delle famiglie più in difficoltà. Anche questo Natale non mancherà un’attivazione di brand in questa direzione, perché il tempo di qualità speso in famiglia e la possibilità di festeggiare insieme sia un diritto di tutti, nessuno escluso. www.kraftheinzfoodservice.it

Sono numerosi gli utilizzi in cucina della crème fraiche di Bayerland

Da Bayernland la crème fraiche per mille utilizzi

Da 50 anni Bayernland porta sulle tavole degli italiani il risultato naturale del metodo di lavoro e dell’attitudine bavarese, proponendo formaggi buoni e genuini, garantiti dal controllo totale della filiera produttiva, dal foraggio al prodotto confezionato. Conosciuta più comunemente come panna acida, tipica della cucina francese, la crème fraiche di Bayernland, azienda bavarese specializzata nella produzione di latticini di alta qualità, è realizzata con panna prodotta da latte bavarese puro e genuino, pronta all'uso in bicchiere. Il leggero sapore acidulo si presta per realizzare dressing e salse, per condire e rendere più gustosa una grande varietà di piatti: dalle insalate ai pinzimoni durante l'aperitivo, fino ai contorni a base di verdure e al pesce. La crème fraiche di Bayernland è perfetta anche per creare la ricetta originale della New Yorker Cheesecake. www.bayerland.it