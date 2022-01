Mirtillo Nero e Stracciatella, i gusti invernali di Mila Skyr

A colazione, come spuntino energetico o come pasto sostitutivo dopo lo sport, Mila Skyr è un alimento molto versatile anche in cucina. Dalla consistenza compatta e cremosa, è ideale per chi ama stare in forma, per chi segue un'alimentazione sana ed equilibrata e per le persone attive e sportive, perché è un prodotto ad alto contenuto di proteine.

Mila Skyr gusto Mirtillo Nero

Latte Fieno dai masi

Mila Skyr è realizzato dalla cooperativa Mila con Latte Fieno Stg 100% dai masi di montagna dell’Alto Adige, come indicato dal bollino sulla confezione. Il Latte Fieno è un prodotto di altissima qualità e dal sapore intenso, proveniente da bovine nutrite solo con erba fresca, fieno e piccole quantità di cereali, rinunciando completamente agli ogm e agli insilati (foraggi fermentati).

Mila Skyr Stracciatella

Specialità a base di latte prodotta secondo un'antica ricetta islandese, senza l'aggiunta di aromi,e ed perfetta per chi cerca un'alternativa ricca di gusto al classico yogurt.

Ben 10 le referenze che compongono la gamma: Mirtillo Nero, Stracciatella, Fragola, Caffè, Mango-Passion Fruit, Vaniglia, Bianco naturale, Albicocca, Lampone, Cocco.

Per informazioni: www.mila-skyr.it