Momenti di dolcezza con le golosità di Bauli, Melegatti e Motta

Un’ampia scelta per chi è alla ricerca di una pausa dolce: dalla colazione alla merenda a un semplice spuntino durante la giornata, sono tante le possibilità di scelta offerte da aziende come Bauli, Melegatti e Motta. Si va da proposte gluten e lactose free fino alle classiche brioches e croissant, una più irresistibile dell’altra.

Dolci Bontà Bauli, 5 referenze senza glutine

Libertà, mente libera e gustosi piatti sono alcuni dei must che caratterizzano le vacanze estive e di cui si sente fortemente la mancanza una volta tornati alla routine quotidiana della stagione autunnale. Con la linea Bauli senza glutine è possibile ritrovare tutto il benessere anche in occasione di una veloce pausa in ufficio, sui banchi di scuola o in una serata in compagnia, grazie all’alta qualità dei suoi prodotti e alla possibilità di scegliere ciò che più si ama, senza alcuna rinuncia.

Dolci Bontà Bauli

La linea senza glutine firmata Bauli si compone di cinque “Dolci Bontà”: golosi prodotti caratterizzati dall’assenza di glutine (notificati presso il ministero della Salute ed erogabili gratuitamente agli aventi diritto), senza latte e lattosio (certificati dal marchio L-free nella versione verde “Lactose&Milk Free”). Interamente prodotti in stabilimenti dedicati per garantire sempre la sicurezza, le cinque referenze sono perfette per chi non può assumere glutine all’interno della propria dieta e/o è affetto da allergia alle proteine del latte o intollerante al lattosio. È possibile trovare la linea Bauli senza glutine esclusivamente sugli scaffali di farmacie, parafarmacie e negozi specializzati, dove il consumatore può avvalersi di una consulenza e assistenza nella fase di acquisto.

Nuovo Croissant Melegatti, con ingredienti tutti italiani

Da una lunga tradizione nell’arte pasticcera nasce il Croissant sfogliato Melegatti. Una bella novità per uno dei brand più amati nel Belpaese. Nello stabilimento produttivo di San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, nascono i prelibati croissant che renderanno più lieta la colazione delle famiglie italiane. Frutto di un lavoro accurato in cui accanto alla più avanzata tecnologia degli impianti c’è sempre il costante apporto degli specialisti della pasticceria che garantiscono un croissant di qualità.

Croissant sfogliato Melegatti

Quella del nuovo croissant è una ricetta che utilizza le bontà della tradizione agroalimentare italiana. Accanto all’originale Lievito Madre Melegatti che risale al 1894, vengono utilizzate uova fresche italiane, provenienti esclusivamente da galline allevate a terra, e miele rigorosamente italiano. Il risultato è un croissant dall’aspetto invitante che presenta una doratura in superficie che dona piacevoli sensazioni visive prima ancora che gustative. Sei i gusti disponibili: classico con l’aggiunta di cristalli di zucchero, albicocca, cioccolato, ciliegia, crema e pistacchio. Sei croissant per ogni confezione, la cui grafica replica quella dei singoli prodotti caratterizzati dagli elementi istituzionali del brand per assicurare la necessaria distintività della qualità Melegatti. L’antica araldica, il bollo del Lievito Madre 1894 e l’inconfondibile colore blu Melegatti (sebbene stavolta più tenue per donare un’immagine più fresca ai prodotti continuativi) sono i principali elementi di riconoscibilità del marchio.

Pausa merenda pop e divertente con Motta

Oggi sono ben 31 milioni gli Italiani, soprattutto under 35 (fonte: Ricerca Doxa-Unione Italiana Food, 2021), che consumano merendine, ma fin dagli anni ’50 Motta accompagna le merende di adulti e bambini con i propri prodotti, sempre innovativi e dall’animo pop: risale al 1950 l’invenzione, da parte di Angelo Motta, dalla primissima merendina confezionata italiana, il Mottino, che pochi anni dopo diventerà il Buondì Motta. Inimitabile nel gusto e nella forma, Buondì ha continuato ad evolversi negli anni insieme ai gusti dei consumatori: classico, con golose creme e deliziose farciture alla frutta, ricoperto di cioccolato e integrale; tanti gusti, tutti da provare!

Buondì, Girella e Yo-Yo Motta

Nasce invece negli anni ’70 la spirale più golosa e divertente che ci sia, la mitica Girella Motta. Un morbido vortice di golosissimo pan di spagna e cacao, talmente irresistibile che oggi risponde a un’unica regola: non ci sono regole, mangiala e fai come ti gira! Per i fan più assidui, Girella ha addirittura una giornata dedicata: il 20 marzo si festeggia il Girella Day, un appuntamento imperdibile, da gustare morso dopo morso!

La più “giovane” merendina della famiglia Motta, Yo-Yo, nasce invece nei mitici anni ’80: soffice pan di spagna farcito con crema al cioccolato, Yo-Yo ha nel Dna un animo young! Tra challenge su Instagram e TikTok, divertenti adesivi in pack e collaborazioni con gli influencer più amati, oggi Yo-Yo Motta è la merendina perfetta per i giovanissimi della Generazione Z.