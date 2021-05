Novità estive da Caffarel, mini caramelle che sanno di natura

Pubblicato il 18 maggio 2021 | 10:40

Alcune referenze della linea Benessere di mini caramelle Caffarel

Il nuovo gusto Mirtillo e Limone e le nuove confezioni in metallo

affarel presenta i. L’utilizzo di erbe naturali per creare queste due collezioni rappresenta la conferma della continua ricerca e dedizione per offrire ai consumatori piacevoli novità in ogni stagione., rinnova l’assortimento con un nuovo mix di sapori . Ai gusti Arancia vitaminica, Miele e propoli benefica, Menta eucalipto balsamica e Lemon salvia rinfrescante, si aggiunge la mini caramellache unisce tutta la delicatezza dei mirtilli alla vivacità dei limoni.Il sapore deciso e intenso dellacustodite in pratiche confezioni in metallo. Dall’abbinamento tra spezie e frutta nascono queste nuove mini caramelle dai ricercati:per gli amanti dei Paesi lontani,per chi preferisce un retrogusto avvolgente eper gli appassionati di gusti mediterranei.Per informazioni: www.caffarel.com