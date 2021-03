Nuova immagine per Voiello, che esalta Napoli e il territorio

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 19:33

La nuova veste grafica per le linee di pasta Voiello

I nomi dei formati riprendono quelli dei piatti

uovaper. Un brand che è figlio die che attinge a piene mani dal territorio e dall’arte partenopea. Nellasi trova infatti l’azzurro e il blu che rimandano al cielo e al mare, ma anche l’oro che, oltre a essere il colore del sole che nutre il grano, richiama le linee dei fregi barocchi che impreziosiscono il Teatro San Carlo di Napoli.Nelladi Voiello trova spazio anche il rosso che donae veracità e rimanda al mondo del teatro e della “guarattella”, il tipico spettacolo da strada dei burattini napoletani. Ed è proprio da questo palco del teatrino che fa capolino Pulcinella: al bianco tipico della maschera, si aggiungono degli elementi in oro, per elevarlo a. E, per non dimenticare il forte legame con il passato e l’antica storia della marca, ilriprende la tipogra?a usata in un’Anche tutti idei- espressi ale preceduti dall’- rivelano un elemento che viene proprio dall’idioma napoletano che, nell’uso corrente, si riferisce aiutilizzando la forma singolare. Ecco allora arrivare sulle tavole di tutta Italia, una versione di fusilli dalle ampie dimensioni, dalle spire grandi e avvolgenti, studiate per catturare e non lasciare scappare nessun tipo di sugo. E poi: il classico italiano, reinterpretato da Voiello, che unisce all’antica tradizione pastaia un’inedita sezione biconcava, che trattiene sino al 20% di sugo in più, valorizzando al massimo sia i condimenti più leggeri, sia quelli più corposi. Senza dimenticare le specialità:, due formati tipici della cucina partenopea che, grazie al Grano Aureo e alla trafilatura al bronzo, hanno una notevole tenuta in cottura e valorizzano le ricette della tradizione.Sono solo alcuni esempi deiche, oltre alla linea classica, aggiunge quella integrale. Anche lasi rifà il look e si veste di: un marrone scuro e caldo per evocare naturalità, un beige chiaro per comunicare autenticità e maggiore presenza di oro per illuminare e ricordare il colore del grano maturo.E per chiudere il cerchio unad’eccezione, quella di. Chi meglio di un napoletano doc come lui può raccontare la pasta Voiello e i suoi formati? Sarà infatti lui il volto della nuovache porterà il telespettatore nel cuore delle cucine campane e che farà leva sulle origini e sui valori Voiello.Per informazioni: www.voiello.it