Nuove insalate Legumio, fonte di proteine

Chi desidera mangiare sano, ricorrendo a soluzioni pratiche e veloci e senza rinunciare al gusto, può contare su Bonduelle. Dopo il successo della gamma Cereallegre, le insalate di riso, cereali e verdure, il gruppo alimentare arricchisce le sue proposte lanciando Legumio, tre insalate a base di legumi, fonte di proteine. Legumio è la prima gamma di insalate di legumi arricchite da verdure in pieno stile Bonduelle. Tutte e tre le ricette sono ricche di gusto e di proprietà nutrizionali. Sono ideali per tutte le stagioni perché buone sia a freddo che a caldo, semplicemente scaldandole al microonde. E grazie alla forchetta in legno inclusa nella confezione, sono perfette per ogni occasione.

La novità Legumio ceci e lenticchie e il classico Cereallegre cous cous

Le tre ricette, pronte da gustare, sono in grado di soddisfare ogni palato. Per chi predilige i sapori più mediterranei e decisi ecco l'Insalata di ceci e lenticchie con pomodori secchi, olive e Feta Dop. L’Insalata di cannellini e lenticchie con caponata e pollo si rivela un connubio perfetto tra il gusto delicato del pollo e quello autentico delle verdure. L’Insalata di fagioli e lenticchie alla romana con tonno è una delle più classiche preparazioni a base di fagioli. ancora più ricca grazie all'aggiunta del tonno e delle lenticchie. Confezioni da 180 grammi.





Per informazioni: www.bonduelle.it