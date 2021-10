PanBiscotto Ferrarese, anche con farina integrale

Rispettando l'antica tradizione del panbiscotto che nasceva dalla necessità di conservare il pane per lungo tempo, anche qualche mese, il PanBiscotto stile Ferrarese viene proposto da Biscopan di Badia Polesine (Ro) in una ricetta moderna. Il segreto del PanBiscotto Ferrarese è nell’impasto preparato con la tradizionale sfoglia della ciabatta veneta. Dalla tipica forma del pane ferrarese è molto facile da digerire; la lunga lievitazione naturale e la cottura al forno permettono di ottenere un prodotto semplice e buono.

Le tre versioni di Biscopan PanBiscotto stile Ferrarese

La versione classico con olio di oliva

PanBiscotto stile Ferrarese Biscopan è ora disponibile nella nuova versione con farina integrale, ad alto contenuto di fibre e fonte di proteine. La nuova versione integrale rappresenta un'alternativa per un consumo più leggero e digeribile e un’alimentazione naturalmente equilibrata, senza tralasciare il sapore di pane. È comunque disponibile anche in versione classica con olio di oliva e in versione a basso contenuti di grassi.

Multipack salvafreschezza

PanBiscotto si presenta inoltre in una nuova confezione, più moderna, colorata e accattivante. Ogni singolo pezzo viene confezionato singolarmente all'interno della confezione principale; è così possibile avere a portata di mano un prodotto sempre fragrante e croccante, da poter assaporare in ogni momento della giornata. PanBiscotto è ideale come antipasto da abbinare a salumi e formaggi stagionati e per accompagnare secondi piatti di carne, ma anche come snack da portare sempre con sé, grazie alla confezione multipack salvafreschezza.

I formati disponibili sono 250 e 400 grammi.

Per informazioni: www.biscopan.it