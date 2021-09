Panna Cotta Meggle, pronta in un attimo

Dolce della tradizione italiana, la panna cotta è uno dei dessert più famosi della nostra pasticceria. Presenta una consistenza morbida e cremosa, che ricorda quella tipica dei budini ed è perfetta da consumare al cucchiaio. Fondata nel 1887 in Alta Baviera, Meggle rappresenta oggi uno dei maggiori produttori europei nel comparto lattiero caseario. Il più grande vantaggio offerto dalla Panna Cotta Meggle è che non deve essere aggiunto nessun altro ingrediente perché nella confezione c’è già tutto. Basta solo scaldare la Panna Cotta Meggle, posizionarla negli stampi scelti e lasciarla riposare in frigorifero il tempo necessario. Il risultato è più che garantito e con una confezione si possono ottenere fino a 6 porzioni.

Cremosa e pronta in pochi istanti, grazie al trattamento termico Uht, si può conservare a temperatura ambiente. Arricchita con un leggero aroma di vaniglia, presenta un sapore inconfondibile: buona come fatta in casa al momento, si presenta vellutata e piacevolmente morbida al palato. Senza glutine, la Panna Cotta Meggle è davvero pratica e facile da preparare, ideale anche per chi è alle prime armi in cucina.

Ottima al naturale, può essere gustata durante tutto l’arco dell’anno grazie all’infinita varietà di abbinamenti. Per esempio, nelle classiche versioni con i frutti di bosco, con il caramello o con il cioccolato o, per dare vita a dessert più innovativi e originali, abbinata al basilico, alla cannella con fichi, alla salsa di kiwi o agli amaretti e caffè.

