Pasqua con le uova Caffarel: gusto, artigianalità ed estetica

Uovo Cremì Gianduia classico & Gianduia fondente con granella di cacao

Uovo Cremì Gianduia fondente & crema di nocciole e granella croccante di nocciole

Uovo Decò cioccolato fondente con cristalli di caramello salato

Uovo Eccellenze d’Italia cioccolato fondente con granetta di pere italiane e noci di Sorrento

nche quest’annoha creato per la Pasqua delle, capolavori del Made in Italy creati secondo lo stessoche ha ispirato il fondatore dell’azienda piemontese, Paul Caffarel, nel 1826.Presenta un cremoso strato diche incontra un croccante strato di cioccolato con granella di cacao. Un contrasto magico per un'e coinvolgente.Shop online Caffarel: 380 grammi, prezzo consigliato 34,90.L’avvolgente gusto delsi unisce a un fragrante strato dicon granella di croccante e nocciole, in un deliziosoShop online Caffarel: 380 grammi, prezzo consigliato 34,90 euro.Unche arricchisce la linea. Un’esplosione di gusto in un’che mette in risalto da un lato la qualità degli ingredienti e dall’altro latipica di Caffarel.Shop online Caffarel: 455 grammi, prezzo al pubblico 39,90 euro.Il nuovo arrivato di Eccellenze d’Italia, la collezione che celebra ie ledella nostra penisola. Un abbinamento, frutto dell’Caffarel.Shop online Caffarel: 360 grammi, prezzo consigliato 36,90 euro.Per informazioni: www.caffarel.com