La Pasqua firmata Peck tra solidarietà e omaggi al vino

onostante il difficile periodo che stiamo vivendo, anche questaper i, e non solo, sarà dolce. La celebre gastronomiapresenta 6 nuovi virtuosismi di. Con un inedito omaggio al mondo dell’enologia e un gesto di solidarietà per laOgni anno Peck porta, infatti, sulle nostre tavole, lo spirito, ie ledelle. Lo fa anche questa Pasqua, presentando le sue proposte di uova e sculture di cioccolato: per rendere omaggio alla tradizione con raffinatezza, gusto e un tocco diSimbolo di questa stagione è l’iconico “”: un uovo che celebra il mondo dell’enologia così caro a Peck, la cui enoteca è una delle più importanti d’Italia. La relazione con ilrappresenta il fil rouge di questa proposta pasquale: all’interno di alcune uova sarà infatti possibile trovare unIn aggiunta alle tradizionali uova è disponibile un universo didiche reinterpretano con ironia l’iconografia pasquale. Elemento immancabile sono poi ledi Peck, disponibili nella versione classica o ai 3 cioccolati.In questo momento di emergenza non solo sanitaria, ma anche economica e sociale non manca un pensiero alla: per ogni uovo acquistato (a partire da 500 grammi), la gastronomia milanese donerà una Colomba Peck alla. Un piccolo gesto per far sentire la propria vicinanza e regalare un momento di conforto ai nostri concittadini che si trovano in difficoltà in questo periodo storico così particolare.Le creazioni di Peck sono realizzate a mano, all’interno dei laboratori di via Spadari dalla squadra di espertiguidata dal Pastry Chef Galileo Reposo. Si distinguono per la selezione delle migliori materie prime e ididi differenti qualità - Abinao, Tainori, Araguani, Guanaja, Manjari e Caraibe – che sorprendono il palato con sapori unici e sempre diversi.Possono essere acquistate nei tre negozi Peck di Milano - il Flagship di via Spadari 9; Peck CityLife in Piazza Tre Torri; Peck Porta Venezia in via Salvini 3 (Metro Palestro) - oppure online, sull’ e-commerce di Peck nella sezione dedicata alla Pasqua.L'omaggio di Peck al mondo del vino. Per la Pasqua 2021, Peck fa dialogare l’arte del cioccolato con l’affascinante mondodi via Spadari, una delle migliori d’Italia, costituisce un vero e proprio "tempio" per gli amanti del vino: al suo interno è possibile trovare una selezione di circa 3.600 etichette provenienti da tutto il mondo.Un universo a cui Peck rende omaggio con l’Uovo “Chocolate Grape”. Questa elegante opera d’arte in cioccolato rappresenta unappena raccolto dal suo tralcio di vite. Decorato e dipinto a mano, è realizzato prevalentemente con cioccolato Manjari che si distingue per le sue note allo stesso tempo acide e fruttate, esattamente come il sapore del frutto che rappresenta.Deliziose pepite di frutta secca pralinata impreziosiscono quest’uovo come un intarsio di gemme. Un tocco di golosità che si unisce alla morbidezza e profumo delnella versione fondente e alla bontà del cioccolato equatoriale nella versione al latte.Quest’uovo, che rievoca un pianeta circondato da anelli, stupisce per il suo sapore ricercato. Ildegli anelli si combina al cioccolato Tainori dell’uovo, il cui gusto spazia dal caramellato al biscottato, sorprendendo a ogni nuovo assaggio il palato.Peck reinterpreta una delle icone della Pasqua con ironia e leggerezza: l’originaleè ritratta mentre sorregge un ovetto. Realizzata con una prevalenza di cioccolato Caraibe si distingue al palato per le sue note equilibrate e raffinate.Il simbolo per eccellenza delle feste pasquali fa capolino, schiudendo il guscio dell’uovo. Dolce di aspetto e di fatto, il pulcino è realizzato con cioccolato bianco, il cui sorprendente aroma di vaniglia e latte, si incontra con le note intense e profumate del cioccolato fondenteIl celebre motto “tirare fuori un coniglio dal cilindro” prende forma in questa sorprendente creazione pasquale. Ironico e al tempo stesso elegante, ilmagico di Peck è realizzato principalmente con cioccolato Abinao di provenienza africana che conferisce un gusto forte ed elegante.Ladi Peck è un morbido pan dolce, ottenuto grazie a 72 ore di lavorazione. È realizzata utilizzando materie prime d’eccellenza: farina con germe di grano macinato a pietra, vaniglia del Madagascar, miele d’acacia toscano e cubetti di scorza di arance candite. Soffice all’interno, presenta all’esterno la classica glassatura con zucchero e mandorle. É disponibile in due varianti: “” e “, il cui impasto è impreziosito da pepite di cioccolato bianco, al latte e fondente.